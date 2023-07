De ce se teme Gică Hagi înainte de Farul – Sheriff: ”Experienţă mult mai mare”

Campioana României debutează în turul 1 preliminar al Champions League cu o partidă pe teren propriu. a acestui duble va avea loc la Ovidiu, miercuri, 12 iulie, de la ora 20:30.

Cum vede Gică Hagi meciul Farul – Sheriff

În conferința de presă premergătoare partidei Farul – Sheriff, Gică Hagi s-a arătat încrezător că jucătorii săi pot tranşa această calificare şi că nu vede nicio favorită în această dublă manşă, deși campioana Moldovei are mai multă experiență.

ADVERTISEMENT

”Este un sentiment de fericire, de bucurie, pentru că anul trecut am făcut o muncă extraordinară şi să joci calificări de Champions League e o mare, mare provocare pentru noi. Cu gândul ăsta am muncit după Supercupă, să vedem jucătorii care sunt apţi şi sunt în formă pentru acest meci.

Încercăm să creăm o echipă foarte bună, care anul trecut a făcut rezultate extraordinare, am devenit campioni. Întâlnim o echipă care are o experienţă mult mai mare decât noi în Europa, o echipă care a făcut anumite schimbări, o echipă care are un antrenor care e italian.

ADVERTISEMENT

În Italia se pune baza pe disciplină şi pe tactică. E o echipă disciplinată, care stă foarte bine în teren, care joacă mai multe sisteme, deci trebuie să fim atenţi la toate detaliile”, a declarat Gică Hagi.

Tripleta ofensivă aleasă de Hagi

Hagi a anunţat că are patru absenţe pentru această partidă. Astfel, Larie a revenit la antrenamente, dar nu este pregătit din punct de vedere fizic, iar Grameni, Carnat şi Benchaib nu sunt refăcuţi. ”Regele” a dezvăluit că în atac va juca cu Alibec, Mazilu şi Rivaldinho.

ADVERTISEMENT

”Cred că îi cunoaştem bine sperăm să prindem o zi bună acasă. Dar nu trebuie uitat că sunt două meciuri, unul e acasă, unul e în deplasare. Cred că suntem în stare să tranşăm această calificare. Nimic nu e uşor, dar echipa crede că dacă revenim la ale noastre, are potenţial să trecem de ei.

Nu văd nicio favorită, meciul e echilibrat. Sunt două meciuri, deci practic trebuie să facem atât ofensiv, defensiv, tranziţie, cu mult mai bine decât ei”, a explicat antrenorul Farului.

Cum se poate impune Farul

La rândul său, Andrei Artean a mărturisit că jucătorii nou veniți au nevoie de o perioadă pentru a se acomoda și a înțelege cerințele lui Gică Hagi, însă speră ca echipa să arate altceva față de .

ADVERTISEMENT

”Partida cu Sheriff e ca o provocare pentru noi, un adversar foarte bun și sperăm să fie un meci frumos. Venim după un început de sezon, cu acel meci din Supercupă care a fost foarte slab, în care nu am arătat deloc bine și sperăm ca mâine să schimbăm acest lucru.

Trebuie să facem un joc bun atât ofensiv, cât și defensiv, pentru că întâlnim un adversar periculos. La partida din Supercupă s-a simțit lipsa celor care nu au putut juca, dar cred că mâine vom arăta altfel.

E greu să închegi lucrurile când există schimbări în lot, dar mai ales aici pentru că este un fotbal diferit față de ce se întâmplă în alte părți. E greu de înțeles cea vrea Mister, e un fotbal total, și probabil și asta a făcut să avem acel meci slab în Supercupă.

Cred că toată lumea a rămas cu acea imagine a Sheriff-ului care a câștigat la Madrid și care i-a bătut pe Șahtior, nu mai sunt aceiași jucători, dar sunt o echipă foarte bună care a făcut multe transferuri.

Mister ne-a transmis că este ceva nou pentru noi, este o provocare, dar sperăm să facem față cu brio, să reprezentăm cât mai bine România. Este clar că Sheriff are mai multă experiență europeană decât noi”, a afirmat Artean.