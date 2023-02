De ce sunt morții îngropați la doi metri sub pământ. Puțini știu de ce este obligatorie această regulă

Cu toții am trecut, cel puțin o dată în viață, prin clipele extrem de grele în care am pierdut pe cineva. În România, conform religiei, morții sunt înhumați, mai exact trupul este îngropat la o anumită adâncime sub pământ.

De unde se trage tradiția ca morții să fie îngropați la doi metri sub pământ

La nivel mondial, fiecare civilizație și cultură are anumite tradiții după care își îngroapă morții. În lumea creștină, modalitatea cel mai des întâlnită este înhumarea. Aceasta presupune îngroparea cadavrului la o anumită adâncime sub pământ pentru ca acesta să se descompună sub acțiunea reacțiilor chimice fără a fi atins de animale sau alți factori.

ADVERTISEMENT

Este cunoscut în popor faptul că persoanele decedate sunt îngropate la o adâncime de doi metri. Dar v-ați întrebat vreodată de ce se întâmplă acest lucru? De ce e obligatorie și ?

Se pare că obiceiul are originea undeva în a două jumătate a secolului al XVII-lea. În vocabularul limbii engleze există o expresie ”six feet under” (6 picioare sub). Prin pronunțarea ei, interlocutorul înțelege clar că este vorba de înmormântare sau de un deces.

ADVERTISEMENT

Un s-a petrecut tocmai în anul 1655. Atunci, întreaga Anglie a fost lovită de o epidemie cumplită de ciumă. În acele vremuri, cea mai mare teamă a oamenilor era răspândirea bolii.

Dată fiind situația, primarul Londrei de la acea vreme a emis un decret special conform căruia persoanele decedate trebuiau îngropate la 6 picioare sub pământ, circa la 2 metri sub pământ. Voia astfel să evite răspândirea infecției, scrie site-ul .

ADVERTISEMENT

Ca în cazul oricărei legi, și această decizie a avut contestatari. Întrucât infecția era răspândită în principal de către insecte și abia apoi de cadavre, mulți au pus la îndoială măsura. În ciuda obiecțiilor, standardul pentru îngroparea morților a rămas valabil până în zilele noastre.

Alte procedee de înhumare a celor decedați la nivel mondial

În prezent, adâncimea de 2 metri este considerată a fi cea mai comună, în special în Europa și în SUA. Sunt însă zone unde o adâncime mai mare decât aceasta poate crea probleme. Vorbim de regiunile unde sunt ape subterane. De exemplu în statul american New Orleans sicriele îngropate prea adânc erau împinse afară de curenții de apă.

ADVERTISEMENT

Tot în SUA mai există o lege care europenilor li s-ar părea destul de ciudată. De exemplu, în Connecticut, cetățenii își pot îngropa morții chiar și pe propria proprietate, fără a avea vreo restricție a felului în care să facă acest lucru, mai notează sursa citată.