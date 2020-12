Ireal! De la coada vacii, în Parlament! Cum a ajuns o femeie de la ţară deputat AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), surpriza alegerilor parlamentare, a câștigat, dincolo de accesul în Parlament, o imensă popularitate, jurnaliștii de la mai toate publicațiile din România, și nu numai, încercând să afle cât mai multe despre formațiunea politică și personajele, mai mult sau mai puțin colorate, care vor păși pe holurile Palatului Parlamentului în noua legislatură.

Jurnaliștii de la Recorder au cules poveștile câtorva dintre recent aleșii membri ai Camerei Deputaților și Senatului și ale modului cum s-au trezit aceștia pe listele de candidați AUR.

Unul dintre cele mai interesante personaje este proaspătul deputat de Vaslui, Mihaela Becciu, a patra pe lista de candidați pentru Cameră, de meserie … mulgătoare.

“Primul care mă căuta, îl puneam pe listă! Așa ne-am completat candidații!”

Așa descrie procesul de recrutare al candidaților liderul AUR Vaslui, omul de afaceri bucureștean de origine basarabeană Ion Filimon.

Filimon este fan al copreședintelui AUR, George Simion din 2016, iar pandemia l-a determinat să se înscrie în formațiunea politică în toamna acestui an. La “tragerea la sorți” i-a picat coordonarea Vasluiului dintre județele unde Alianța nu avea o filială, așa că și-a asumat păstorirea județului.

Ca orice lider de filială care se respectă, Ion Filimon a trebuit să găsească și oameni, membri de partid, care să-și dorească să se regăsească pe listele de candidați la parlamentarele care băteau la ușă. Cum n-a avut succes la mediul de afaceri, s-a îndreptat către omul simplu.

„Mă duceam la ei și le ziceam: «Bună ziua! Uite, sunt de la AUR. Am nevoie să completez dosare pentru depunerea la lista de deputați și senatori. Dacă sunteți dispus…». Toți m-au refuzat, nici nu voiau să discute. La un moment dat m-a sunat o doamnă din Hoceni, o comună pe lângă Huși, care mi-a zis că a aflat de AUR de pe internet și că ne susține. Am mers la ea, femeie muncitoare, are o vacă. O cheamă Mihaela Becciu, am trecut-o a patra pe listă la Camera Deputaților. Să le arăt la oamenii ăștia de afaceri că putem face ca pe timpul lui Ceaușescu: din mulgătoare – deputat. Primul care mă căuta, îl puneam pe listă! Așa ne-am completat candidații!”, le-a declarat Filimon jurnaliștilor Recorder.

AUR s-a clasat pe locul trei în Vaslui, după PSD și PNL, cu 12,61% la Senat, respectiv 12,72% la Camera Deputaților.

Generalul patriot din Vrancea

Nici filiala Vrancea nu a avut o misiune prea ușoară în ce privește completarea listelor de candidați, mai ales că le doar două zile de termenul final nu avea cap de listă la Senat.

Așa că au apelat la armată. Mai precis la generalul în rezervă Ilie Roșu, alergător cu experiență cu peste 255 de maratoane alergate, care după ce a consultat programul Alianței a decis să investească o pensie în campania electorală.

„Domnu’ Roşu, dumneavoastră sunteţi un mare patriot. Ajutaţi-ne și veniţi alături de noi. Am zis că merită să stric o pensie pentru a încerca să fac ceva pentru România”, a povestit Ilie Roșu pentru sursa citată.

S-a decis să-și facă campnaie alergând: „Eu am parcurs în alergare aproape toate localităţile din judeţul Vrancea cu drapelul României şi cu steagul AUR. Colegii mei au zis: ‘Domn’e, stai, că nu o să câştigăm mare lucru aşa’. ‘Dar ăsta e mesajul meu, lăsaţi-mă să-mi duc proiectul la capăt!’, le-am spus”.

Scorul AUR în Vrancea a fost 13,4%, iar generalul Roșu și-ar putea duce viziunea patriotică în Senatul României.

Va fi interesant de urmărit activitatea reprezentanților AUR în noul Parlament, Alianța fiind un mozaic de susținători, atrași fiecare de unul dintre mesajele promovate de liderii George Simion și Claudiu Târziu.