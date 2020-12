De pe scenă, direct în Parlament. Cine este Nicolae Fîciu, tânărul deputat AUR

Acum că Biroul Electoral Central a certificat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor, formațiunea care a produs, fără doar și poate, una dintre cele mai mari surprize din istoria democratică a României, așteaptă cu nerăbdare să facă parte din noul legislativ.

Printre „norocoșii” care au obținut un loc într-una din cele două Camere se numără și Nicu Fîciu, un tânăr solist de muzică populară cunoscut în special în zona Gorjului. Acesta a candidat pe listele partidului din postura de lider al organizației județene și a primit nu mai puțin de 7.443 de voturi, asigurându-și astfel un loc în Camera Deputaților.

Conform declarației sale de avere, deține în Târgu Jiu 3 terenuri ce totalizează 1.000 mp și o casă construită anul trecut, a încasat 5.800 lei din prestații artistice, 6.000 lei de la AJPIS (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) și alți 4.000 lei ca inginer de sunet.

Ar putea avea, însă, probleme cu legea, în condițiile în care nu și-a declarat contractele încheiate prin intermediul firmei Top Nicselect SRL, la care deține calitatea de administrator și unic asociat, cu diverse instituții publice.

Potrivit gorjonline.ro, societatea a câștigat în acest an un contract de peste 130.000 de lei cu Primăria Turcinești pentru furnizare mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) și produse de curățat, iar în trecut a derulat mai multe contracte cu primăriile Vladimir, Jupânești, Albeni și Bustuchin.

Nicu Fîciu este absolvent de Conservator, la secția Pedagogie, iar printre cele mai cunoscute melodii din repertoriul său se numără: „Mi-a zis tata, măi copile”, „Dragoste curată”, Doamne, ce-aș lăsa domnia” sau „Hai, hai, tinerețe, hai”.

„Am lucrat în învățământ ca profesor de muzică, după care am lucrat în Școala Populară de la Târgu Jiu. Am lucrat acolo 3 ani de zile, după care am candidat ca director la acea instituție. În prima fază, la proiect am luat 8 și ceva, sistemul politic nu a fost de acord cu mine, m-a căzut la interviu…

Am candidat și a doua oară cu același proiect și să zicem așa: vine o comisie și îți dă 10 la un proiect și apoi vine a doua comisie să-l controleze. Știți cât mi-a dat? 2,36. Mă bucur că acum am un cuvânt de spus și am să merg la instituțiile conduse politic unde sunt oameni pensionari, au 71 de ani și încă sunt directori. Și noi, tinerii, nu avem loc.

Pe plan cultural, să știți că eu nu m-am oprit. Eu am continuat, deși am plecat din școala populară de artă, am absolvit și cursurile de management în cultură la Ministerul Culturii și am făcut o școală, o firmă de inițiere și formare în muzică pentru copii, la nivel de Gorj, unde nu percep taxe elevilor.

Cum ne finanțăm? Am depus niște proiecte, am mers la 7-8 primării și am întrebat ce buget au pentru cultură… Nu este câștig, este o satisfacție. Eu am crescut pe lângă oamenii politici, le-am și cântat, i-am și cunoscut personal chiar de la nivel înalt.

Nu doar oameni politici din Târgu Jiu dar și de la București. Niciodată nu m-am regăsit într-un partid care a condus România după 1990. Eu sunt mai patriot și chiar am așteptat să ia naștere un partid care să fie alături de cetățeni și asta găsesc în partidul AUR. De 3 luni de zile am intrat în acest partid.

Am tras un semnal de alarmă înaintea alegerilor parlamentare. Ne-am prezentat electoratului, au aflat cine suntem. Proiectul de țară pe care noi l-am prezentat a ajuns deja în mâna românilor, ei au decis că sunt de acord cu proiectul nostru și sunt de acord cu o schimbare.

După anii 90, toți politicienii au fost în interes personal. Oamenii s-au săturat de promisiuni. În aceste condiții, iată că noi, Alianța pentru Unirea Românilor, am produs surpriza. Suntem oameni simpli, care vom reforma țara.

Ne bucurăm de scorul obținut la Gorj. Am muncit mult pentru aceste rezultate. Am făcut o echipă cu oameni simpli și am reușit. Organizația este constituită din oameni care n-au mai făcut politică.

Îmi doresc ca noi, AUR, să facem o altfel de politică pentru ca din ce în ce mai mulți oameni să vină către noi, oamenii care doresc să pună umărul la schimbare. Noi am luat un tren, vom vedea unde vom merge, ori la guvernare, ori în Opoziție”, a dezvăluit tânărul solist de muzică populară ajuns în Parlament la trei luni după ce s-a înscris în AUR și a preluat conducerea organizației județene.