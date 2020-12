De Revelion, circulația va fi interzisă în intervalul orar 23:00 – 05:00. Care sunt excepțiile

Poliția le atrage atenția românilor că în perioada dintre ani circulația persoanelor e interzisă în intervalul orar 23:00 – 05:00, fără un motiv întemeiat.

Așadar, cei care plănuiesc să petreacă de Revelion sunt nevoiți să stea acasă, în cadru restrâns, în caz contrar riscând amenzi mari.

367 de polițiști din cadrul inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, ajutați de polițiști locali, au verificat 181 de societăți comerciale și 112 mijloace de transport în comun în 30 decembrie, același lucru fiind valabil pentru toate județele.

Conform unui comunicat de presă al Poliției, circulația e permisă după ora 23:00 doar pentru următoarele motive:

● deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

● deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

● deplasări în afara localităţii a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

● deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie”, spun poliţiştii.

Românii trebuie să știe, de asemenea, că Jandarmeria își va intensifica controalele în noaptea dintre ani și sunt pregătiți să amendeze pe oricine nu respectă legea.

„În fiecare an, în perioada sărbătorilor intensificăm numărul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe lângă pericolele din fiecare an în această perioadă, avem și context pandemic, avem în continuare restricții. Nu ne relaxăm și sfătuim și cetățenii să nu se relaxeze prea mult, pentru că e importantă sănătatea.

Ori de câte ori am constatat o încălcare a legii, nu am fost ezitanți. Pentru sănătatea colectivă, nu vom face nici de această dată foarte multe excepții, pentru că îndemnăm pe toată lumea să respecte regulile.

Începem cu exemplul personal. Vedem jandarmi cu masca, mănuși, păstrăm distanța fizică și îndemnăm pe toată lumea să facă la fel”, a declarat Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, conform Digi 24.

