Deac, o bombă cu ceas în vestiarul CFR Cluj! „Se simte umilit” Reacție oficială despre revolta anti-Mandorlini

Deac, ajuns la 37 de ani, și-a găsit mai mulți aliați important în rândul veteranilor din vestiar, în frunte cu Mario Camora. Deac ar fi nemulțumit pentru că s-a antrenat în ”echipa titularilor” în săptămâna premergătoare partidei cu Poli Iași, după care a fost introdus în teren doar în minutul 85.

Vestiarul celor de la CFR Cluj, pe un butoi de pulbere

Mai mult, Deac a fost trimis la încălzire încă de la pauză, deci se simte umilit. ”Avem informații că Deac e foarte deranjat de statutul său de rezervă. A fost în echipa titularilor în săptămâna premergătoare meciului, însă nu a fost băgat deși prin 80 și ceva.

Asta, deși a fost scos la încălzire la pauză, cu Iași. Înțeleg că aveți o problemă în vestiar, veteranii nu-l mai iubesc pe Mandorlini. Iar Deac e ”pornit”, foarte deranjat, se consideră umilit”, i-a transmis lui Cristi Balaj jurnalistul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Orice jucător care evoluează mai puțin e normal să fie supărat. E și rolul nostru, al celor din conducere, să mediem dacă există conflicte. În măsura în care există o asemenea situație o vom rezolva”, a replicat, elegant, Balaj. Doar că, situația ar putea fi mult mai gravă decât s-ar crede, astfel că vestiarul celor de la CFR Cluj ar avea nevoie de intervenția pompierilor.

”E foarte supărat, pe tratamentul la care e supus. I s-a părut incredibil să joace toată săptămâna în echipa titularilor, după care să fie introdus doar în minutul 80 și ceva. Se consideră umilit, la statutul său, Deac. Să mai spun ceva, veteranii, vezi că aveți o problemă în vestiar.

Veteranii cârtesc că Mandorlini nu aplică aceeași unitate de măsură cu toți jucătorii, exemplu ar fi Deac și Tachtsidis, care s-a antrenat doar vineri și a intrat bine merci titular”, a transmis Ivanovici.

Cristian Balaj e pregătit să stingă incendiul din vestiarul CFR Cluj

Mai în glumă, mai în serios, Cristi Balaj a trimis o săgeată spre FCSB, însă a dat asigurări că această situație va fi rezolvată în curând. ”Asta e diferența între noi și alte cluburi. Atunci când joacă mai puțin, jucătorii se supără pe antrenor, la alte cluburi se supără pe patron. Noi în conducere nu am aplicat tratament preferențial față de niciun jucător, avem respect și credibilitate.

Avem șansa și posibilitatea să discutăm, să rezolvăm dacă există asemenea neclarități, să le rezolvăm. Suntem și pompieri. Dacă e nevoie. Nu comentez legat de decizia antrenorilor la televizor sau în presă. Nu există club în România în care să nu fie situații dificile, nemulțumiți”, a transmis Balaj.

”Stați pe un butoi de pulbere, vestiarul e scindat. Unii sunt deranjați de Mandorlini. Doar cei care au fost aduși de Mandorlini sunt cu Mandorlini, ”gașca lui Mandorlini”. Asta s-a discutat și azi noapte între cei care nu mai consideră că Mandorlini e drept, s-a discutat de ce Deac a jucat, iar Tachtsidis doar cu un antrenament vineri a fost titular. Că se fac nedreptăți. Aduceți furtunele cu apă dacă nu vreți să explodeze vestiarul zilele ăstea”, a completat Horia Ivanovici.

Deac, o bombă cu ceas în vestiarul CFR Cluj