Decizia luată de Viorel Stegaru după imaginile intime apărute cu Vulpița pe internet. Nimeni nu se aștepta la asta!

Viorel Stegaru a fost foarte supărat din cauza imaginilor apărute cu Vulpița pe internet. Videoclipul în care nevasta lui întreține raporturi intime pe câmp cu un bărbat necunoscut l-au făcut pe ”Vulpoi” să cântărească foarte bine căsnicia pe care o are cu vedeta Antenei 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viorel Stegaru o iartă pe Vulpița și vrea să afle cine a pus clipul pe internet

Soțul Veronicăi Stegaru a declarat la Acces direct că știe că imaginile viralizate, apărute inițial pe un site dedicat exclusiv adulților, sunt foarte vechi, fapt pentru care a decis să treacă mai departe.

Viorel a mărturisit că a iertat-o pe Veronica pentru acel filmuleț și a decis să șteargă totul și să o ia de la capăt, din nou, alături de soția sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am șters tot, ai fost sedusă, dar gata, s-a terminat cu totul, am fost calm. Eu merg înainte, iert și o să-mi văd de treaba mea”, a declarat bărbatul din Blăgești.

Acesta promite chiar o răzbunare și vrea să afle cine este responsabil pentru apariția acelui videoclip pe internet, așa că a demarat toate procedurile pentru a afla cine se află în spate.

ADVERTISEMENT

„Eu am văzut tot, dar nu l-am recunoscut pe omul acela”

„Vreau să văd cine este persoana din videoclip, cine a filmat și cine a dat-o prin ziare. Nu o să rămână treaba așa, că i-au stricat imaginea. Am aflat că unul nu a făcut numai cu Veronica așa, iar de cel care filma nu sunt sigur. Este exact ălă pe care-l bănuiam eu”, a declarat Viorel la Antena 1.

„La ălă care a filmat numele începe cu ”C”, iar la ăla care apărea în filmare, începe cu ”A””, a adăugat Vulpoiul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ăsta e un filmuleț vechi. Ăla a fost un om cu goanga pusă, nu a judecat, poate avea un pahar în plus. Acum, tu cu filmulețele astea poți să mergi în instanță. Eu am văzut tot, dar nu l-am recunoscut pe omul acela, dar am auzit vocea ta”, a mai spus soțul Vulpiței.