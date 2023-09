Decizia lui Giovanni Becali înainte de România – Israel: „Am invitați de marcă!”

Giovanni Becali a intervenit telefonic în FANATIK SUPERLIGA. Reputatul agent FIFA a vorbit despre meciul România – Israel din preliminariile lui Euro 2024. Nu va vedea partida de pe Național Arena, acolo unde va avea însă doi invitați speciali care îi vor urmări pe „tricolori”.

Giovanni Becali, invitați de marcă la România – Israel: „Acest meci e foarte important!”

Se anunță un Național Arena sold-out la partida dintre România și Israel, programată sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 21:45. Pe cel mai mare stadion din țara noastră vor fi prezenți și scouteri, care vor sta cu ochii pe fotbaliștii lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

„Eu nu merg la meci. Merg cei care lucrează cu mine, colaboratorii mei. Eu am întotdeauna invitați. Am șapte bilete de la Federație. Am doi invitați, nu vă pot spune de unde. Dar eu mereu îmi iau 5-6 bilete.

Nu am luat la lojă fiind timpul atât de bun. Am văzut ce ne-a costat la turneul U21, acolo unde, meci de meci, lojă, lojă, lojă, și nu am arătat nimic. În fine. Hai să revenim la acest meci, care e foarte important, nu doar pentru aceste trei puncte, ci și pentru următorul.

ADVERTISEMENT

O victorie aici ne-ar da curajul și tupeul să îndrăznim să le luăm și pe celelalte și să închidem odată socoteala asta cu calificarea”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Dennis Man

, unul dintre marii absenți ai dublei cu Israel și Kosovo. Extrema dreaptă a României mai are doi ani contract cu Parma, dar a fi putut plecat vara aceasta de pe „Ennio Tardini”.

ADVERTISEMENT

„Parma, după un gol marcat de Dennis Man cu călcâiul, am fost anunțat de către directorul general, de către noul director general, fostul director general al celor de la Club Brugge, a spus să nu mai caut.

Să nu mai vorbesc cu nicio echipă interesată de Dennis Man, pentru nu este transferabil. În acest moment și Dennis Man și Valentin Mihăilă rămân ambii cu câte doi ani de contract, au ocazia să demonstreze ce pot intra în Serie A”, a mai spus Giovanni Becali.

FANATIK SUPERLIGA se difuzează luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Show-ul începe la 10:30 și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial. În această duminică va fi o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA de la 10:30.

ADVERTISEMENT