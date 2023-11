Decizia pe care Liviu Vârciu a luat-o pentru Carmina, fiica lui cea mare: „Mai întâi trebuie să demonstreze”

Liviu Vârciu a făcut dezvăluiri inedite despre cei trei copii ai săi. I-a luat pe rând și a spus cum se înțelege cu ei, în limita posibilităților, căci mezinul are numai trei ani. Cu Carmina are planuri mari.

Liviu Vârciu o susține pe Carmina, dar are pretenții de la ea

Liviu Vârciu se poate considera un om norocos. Are o carieră de succes și a reușit să rămână în atenția publicului, care îl apreciază, ani buni. Și în plan persoanal este un bărbat câștigat.

Viața l-a răsplătit cu trei minuni: Carmina, fiica cea mare din relația cu Ami Teiceanu, și Anastasia și Matei, copii pe care îi are împreună cu

De curând, a mărturisit că va avea un proiect muzical împreună cu tatăl său. Totuși, Liviu Vârciua a dezvăluit că până acolo mai are mult de muncă. Deși au cântat împreună la Te cunosc de undeva și recunoaște că primul său copil are potențial, Liviu Vârciu are pretenții mari.

„Nu, fii-mea mai întâi trebuie să demonstreze ea singură. I-am zis că o să o duc la canto, să văd ce poate ea ca și voce, vocal, și după, la Dana Dorian o duc. Pentru că este prietena mea foarte bună și eu am făcut cu ea și actorie și canto.

Și dacă Dănuța îmi spune că poate, o las să facă muzică. Dacă Dana Dorian îmi spune că nu poate. Acum oricine poate să cânte, e adevărat, avem inteligență artificială, poate să nu cânte nimeni și să cânte cineva. Dar eu vreau ca fata mea să cânte și să demonstreze dacă poate face asta”, a declarat Liviu Vârciu pentru

Totuși, Liviu Vârciu recunoaște că este mândru de faptul că fiica sa este independentă financiar. El îi achită numai cheltuielie ce țin de apartament, dar în rest tânăra se descurcă singură.

„E independentă! De asta mă bucur foarte tare și o respect și am totală încredere în ea. I-am luat apartament. Iam luat mașină. Îi plătesc tot ce se poate plăti la apartament numai să nu îmi ceară bani.

Și dacă nu îmi cere bani, eu zic că sunt realizat cumva și asumat. Dacă eu îi plătesc lunar niște bani îi fac un rău pentru că noi suntem din neamul ‘muieți îs posmagii’. Am fost niște putori toți”, a mai spus vedeta.

Anastasia îi seamănă mai mult

Totodată, Liviu Vârciu a mărturisit că fiica lui cea mică, Anastasia- care face balet- îi seamănă mai mult, în timp ce băiețelul, care abia a învățat să vorbească, a moștenit-o pe mama sa, ceea ce, mai în glumă, mai în serios, îi dă bătăi de cap.

„Cred că Anastasia seamănă un pic mai mult cu mine pentru că e foarte directă! Carmina mai are un pic de bun simt, așa, e mai timidă. (…) Ăla mic al meu e ceva, nu, mai ales acum, a început să vorbească, și-a dat drumul la vorbă și nu. Aici o moștenește pe maică-sa, nu se mai oprește din vorbit! Nu știu ce o să fac!”, a încheiat Liviu Vârciu.