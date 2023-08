Din ce face bani fiica lui Liviu Vârciu. Carmina are 21 de ani și a moștenit talentul tatălui său: ”Eu cânt un pic mai bine”

Fiica lui Liviu Vârciu, Carmina, are 21 de ani și a dezvăluit din ce face bani. Tânăra studiază la facultate, iar părinții o susțin din punct de vedere financiar. Totodată, are și ea activități care îi aduc venituri în plus.

Din ce face bani Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, la 21 de ani

În prezent, este studentă și se concentrează doar pe facultate. Întrebată din ce face bani, Carmina a spus că face vloguri și bloguri, însă acestea nu-i aduc venituri foarte mari.

În schimb, Carmina este ajutată de părinți cât timp este la studii. Fiica lui Liviu Vârciu are talent muzical și ar vrea să se lanseze în această industrie în viitor. Cu toate acestea, nu are de gând să-și lanseze prima piesă cu tatăl ei.

La un moment dat, Carminei i-ar plăcea să cânte alături de prezentatorul de la Antena 1 și spune că poate cânta chiar mai bine decât el. Aceasta știe deja pe ce genuri muzicale vrea să se axeze.

“Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el.

Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună. Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop”, a declarat tânăra pentru .

De asemenea, fata lui Liviu Vârciu are de gând să ia numele soțului atunci când se va căsători. În același timp, vrea să-l păstreze și pe cel al tatălui ei, deoarece spune că îi aduce noroc.

“Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita, voi lua și numele soțului, dar îl voi păstra și pe cel al tatălui”, a spus ea.

Cum se înțelege Carmina cu părinții ei

Tânăra are o relație foarte apreciată cu mama ei, Ami Teiceanu, dar și cu tatăl ei. Cântărețul chiar i-a oferit fiicei sale un apartament în București, iar ea l-a decorat în funcție de preferințe.

Aceasta se înțelege foarte bine cu ambii părinți, care o susțin necondiționat. Chiar dacă au fost și momente mai grele în , cei doi vorbesc regulat acum.

“Mama e îngerul meu păzitor. Știe tot, vorbim tot, mă îndeamnă la tot ce e mai bun pentru mine, mă susține indiferent de orice, înainte de relația mamă-fiică, suntem cele mai bune prietene, așa cum îmi place mie să îi spun. Este o parte din inima mea.

Cu tata, chiar dacă au fost perioade mai bune și perioade mai puțin bune, mă înțeleg foarte bine. Vorbim aproape zilnic, de văzut nu ne vedem atât de des pentru că uneori avem programe diferite, dar serile ne sunăm pe FaceTime și povestim”, spunea Carmina acum câteva luni, conform .