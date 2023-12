Decizie radicală în minutul 90 din FC Botoșani – Rapid 0-0. Gol anulat de VAR

. În duelul giuleștenilor a existat o decizie controversată. VAR-ul i-a anulat golul lui Soni din minutul 89, după un presupus henț la atacantul celor de la Rapid.

Gol anulat pentru giuleșteni. VAR-ul a dat henț

Duelul dintre Rapid și Botoșani a fost unul echilibrat în etapa 18 din SuperLiga. Giuleștenii nu au reușit să se impună în fața gazdelor, însă, în minutul 89 au avut un gol anulat. VAR-ul a decis să acorde henț la Soni, care ar fi atins mingea cu mâna chiar înainte de a marca unicul gol al partidei.

Decizie controversată în meciul Rapid – Botoșani 0-0

Decizia este una controversată în meciul Rapid – Botoșani, scor 0-0. Balonul i-a atins mâna stângă a lui Soni chiar înainte să preia mingea pentru a marca împotriva lui Ducan. Atacantul giuleștenilor a avut brațul îndepărtat de corp, astfel arbitrii VAR au decis să anuleze golul.

Reacția lui Horațiu Moldovan după egalul Rapidului

După egalul Rapidului cu Botoșani, giuleștenii rămân pe locul 3, cu 31 de puncte, însă sunt în pericol de a trece pe a patra poziție, în funcție și de rezultatul Universității Craiova cu CFR Cluj. În schimb, Botoșani rămâne pe ultima poziție în SuperLiga, cu 9 puncte.

”Nu știu ce s-a întâmplat, eram mai fericit să primesc gol, dar să câștigăm. Trebuie să ne trezim, cred că începând de miercuri vom face acest lucru.

E greu, e la cald, nu cred că am făcut un joc strălucit, au avut și ei unele ocazii, dar dacă nu aveam ghinion, puteam pleca cu cele 3 puncte. E mai frumos să joci din 3 în 3 zile, dar era mult mai bine să câștigăm acum. Eu chiar sunt supărat”, a spus .

Reacția lui Andrei Patache după remiza albă cu Rapid

“Sincer vă spun, e bine. Am luat un punct, dar puteam lua foarte ușor cele trei puncte. Cred că meritam victoria, am avut multe ocazii, dar băieții n-au fost inspirați în fața porții. Au fost 3-4 ocazii bune, chiar și pe final. Un punct de moral, îmi pare rău, aveam nevoie de această victorie, dar din păcate se amână.

A fost henț la atacantul Rapidului, normal. Și eu, când am văzut gol, am zis că nu se poate așa ceva, să fim atât de ghinioniști. Sincer, mi-a dat cam ușor cartonaș galben, nu i-am reproșat nimic, chiar n-am înțeles. A fost decizia lui, n-o comentez.

Pentru mine nu urmează nimic, mai am contract un an și jumătate. Antrenor secund în continuare, vom vorbi cu domnul Valeriu și vom vedea ce decizia ia dumnealui. Discuții sunt, dar vi le va spune domnul Valeriu”, a spus Patache, antrenorul celor de la FC Botoșani.