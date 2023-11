Horațiu Moldovan este aproape de plecarea de la Rapid. Virgil Drăghia: “Eu mi-aș dori să joc”

Dinamo Zagreb a pus ochii pe portarul Rapidului, iar giuleștenii lucrează de zori pentru a îi găsi un înlocuitor pe măsură.

Horațiu Moldovan, pe picior de plecare

“Din discuțiile cu el, crezi că e posibil, având o clauză de reziliere pe care și-o poate permite oricine, chiar și din campionatul României. Ar dori să plece în străinătate în iarnă? Sau preferă să rămâna la Rapid și în vară, după european, să plece la mult mai bine?”, a întrebat Robert Niță.

“Nu știu, se concentrează pe meciurile care au mai rămas. Ce se întâmplă se întâmplă, trebuie să analizeze foarte bine. I-am spus că orice decizie pe care o ia să fie împăcat sufletește, după să nu îi pară rău. Să ia o decizie cu care este împăcat și să meargă mai departe”, a declarat Virgil Drăghia.

Virgil Drăghia este oricând pregătit să intre între buturi și să pună umărul la câștigarea campionatului. Drăghia nu a evoluat în nici o partidă în actuala stagiune.

Drăghia își așteaptă șansa în poarta Rapidului

“Ce echipă ar transfera titularul naționalei ca să îl țină rezervă. Nu văd o logică în asta. Dacă aș fi în locul lui nu știu dacă aș pleca, depinde de echipă, depinde de contract. Lui poate îi convine să stea să apere și poate pleca mai târziu. Nu știi, trebuie să fie împăcat cu decizia.

Nu am discutat foarte mult pe chestia asta, am spus doar părerea mea. Nu am apucat să discutăm prea mult. Sunt lucrurile lui personale. Important este să fii împăcat cu decizia pe care o iei, să mergi bine acolo unde mergi, sau dacă rămâi să o faci bine.

Nu știu dacă m-ar avantaja plecarea lui, nu m-am gândit la chestia asta. Eu îmi văd de treaba mea, încerc să dau tot ce am mai bun, indiferent cine este. Nu mă deranjează că se vorbește despre venirea altui portar, cum a fost și cu Moldovan, nu mă deranjează.

Eu mi-aș dori să joc, nu are importanță dacă vine cineva sau nu. Eu mă pregătesc, dacă e nevoie, apăr. Dacă o să vină mister să zică că am apărat bine, sau că intră celălalt, nu e nici o problemă, eu fac același lucru”, a completat Virgil Drăghia.

Sfaturile lui Draghia pentru Moldovan