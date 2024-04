, scor 1-4, însă arbitrul FIFA nu va arbitra derby-ul etapei din play-off. Kyros Vassaras merge pe mâna lui Marcel Bîrsan, iar Cristi Balaj știe de ce șeful CCA a luat această decizie.

Decizie-șoc a lui Kyros Vassaras: „Mă așteptam să arbitreze FCSB – Rapid!”

Marcel Bîrsan este alegerea lui Kyros Vassaras pentru derby-ul FCSB – Rapid București, de pe Arena Națională. Arbitrul bucureștean va fi la centru în capul de afiș al etapei cu numărul cinci din play-off, deși Istvan Kovacs vine după un meci de nota 10 în Champions League.

Istvan Kovacs este delegat în play-out la Poli Iași – FC Voluntari, iar specialistul FANATIK știe de ce șeful CCA nu l-a trimis pe arbitrul din Carei pe Arena Națională. Cristi Balaj spune că miza confruntării din subsolul clasamentului este una mult mai importantă.

„Nici nu știam, mă așteptam să fie la FCSB – Rapid, mai ales că a avut o prestație excelentă și presa a semnalat. nu mai are cum să piardă câștigarea campionatului și atunci acest meci nu are o miză.

La lupta pentru retrogradare sau lupta pentru cupele europene este o miză mult mai mare. Mi s-a întâmplat și mie. Atunci când erau echipe care se considerau nedreptățite de deciziile arbitrilor, etapa următoare Comisia Arbitrilor delegau arbitri importanți pentru a nu pune gaz pe foc, să nu mai apară greșeli.

Șansele cele mai mare să existe mai puține greșeli într-un meci este să delegi arbitri valoroși”, a declarat Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Cristi Balaj a analizat arbitrajul lui Istvan Kovacs în Barcelona – PSG

„Este trist într-o oarecare măsură, dar și amuzant în același timp, să privim părerile celor care contestă arbitrajul lui Istvan Kovacs, dar și părerea majoritară a celor care au apreciat arbitrajul prestat de brigada românească.

Trebuie să înțelegem că un arbitru trebuie să fluiere și să decidă ceea ce regulamentul impune, chiar dacă într-un joc ai toate deciziile importante împotriva unei singure echipe. Cum a fost cazul Barcelonei.

Eliminarea este obligatorie. Pentru că avem un atacant care scapă într-o situație iminentă de a înscrie. ‘Denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity’, conform Legilor Jocului. Și chiar dacă vorbim de o simplă neglijență, de un apărător care îl împiedică pe atacant să înainteze și contactul a existat clar pentru că nu întâmplător au căzut ambii jucători, chiar și apărătorul.

În această situație, conform recomandărilor FIFA, obligatoriu trebuie să se acorde cartonașul roșu. Cei de la Barcelona au cerut o lovitură de pedeapsă, doar că duelul a fost regulamentar și nu se impunea ca arbitrul să intervină. În această situație, decizia corectă e ‘Lasă jocul să continue’. Eliminarea antrenorului și ea e justificată. Xavi fiind un fost mare jucător.

Din păcate sunt convins că și el după ce va vedea imaginile va vedea că a greșit. Reacția lui a fost atât de vehementă, încât arbitrul trebuie să elimine antrenorul sau pe cei din suprafața tehnică care au un astfel de comportament, indiferent de numele acestuia”, a spus Balaj pentru FANATIK.

