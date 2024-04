Istvan Kovacs, arbitraj de nota 10 în Barcelona – PSG. Cristi Balaj a analizat fază cu fază și îl contrazice pe Xavi: „Trebuie să fim mândri!” Exclusiv

Cristi Balaj și-a scos pălăria în fața lui Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a arbitrat perfect returul semifinalei dintre Barcelona și PSG. Părerea fostului președinte al lui CFR Cluj o contrazice pe cea a lui

Cristi Balaj, laude pentru Istvan Kovacs. Arbitrul român a fost fără greșeală în Barcelona – PSG 1-4

frustrarea eliminării Barcelonei din UEFA Champions League. Deși s-au impus cu 3-2, la Paris, catalanii n-au știut să își păstreze avantajul și au fost învinși la retur, scor 1-4.

Brigada condusă de „centralul” din Carei a luat mai multe decizii împotriva grupării blaugrana, dar toate au fost corecte. Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK fiecare fază controversată din Barcelona – PSG 1-4. Mai întâi, fostul arbitru FIFA a pus sub lupă faza din minutul 29, când Kovacs l-a dat afară pe Araujo pentru un fault în poziție de ultim apărător la Barcola.

„Este trist într-o oarecare măsură, dar și amuzant în același timp, să privim părerile celor care contestă arbitrajul lui Istvan Kovacs, dar și părerea majoritară a celor care au apreciat arbitrajul prestat de brigada românească.

Trebuie să înțelegem că un arbitru trebuie să fluiere și să decidă ceea ce regulamentul impune, chiar dacă într-un joc ai toate deciziile importante împotriva unei singure echipe. Cum a fost cazul Barcelonei.

Eliminarea este obligatorie. Pentru că avem un atacant care scapă într-o situație iminentă de a înscrie. ‘Denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity’, conform Legilor Jocului. Și chiar dacă vorbim de o simplă neglijență, de un apărător care îl împiedică pe atacant să înainteze și contactul a existat clar pentru că nu întâmplător au căzut ambii jucători, chiar și apărătorul.

În această situație, conform recomandărilor FIFA, obligatoriu trebuie să se acorde cartonașul roșu”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Critici dure pentru Xav: „E o pată neagră pentru cei care au avut o atitudine nedemnă de un asemenea nivel”

Nervii în tabară catalanilor au cedat în actul secund, când Istvan Kovacs a dictat lovitură de pedeapsă pentru francezi, în minutul 59, după ce Cancelo l-a faultat pe Dembele. În schimb, Barca a cerut și ea un penalty la scorul de 1-3, dar nu l-a primit, la o cădere în careu a lui Gundogan. În ceea ce îi prievește pe Xavi și pe secundul acestuia, Jose de la Fuentes, ei au fost eliminați pentru proteste și comportament nesportiv.

„Cei de la Barcelona au cerut o lovitură de pedeapsă, doar că duelul a fost regulamentar și nu se impunea ca arbitrul să intervină. În această situație, decizia corectă e ‘Lasă jocul să continue’.

Eliminarea antrenorului și ea e justificată. Xavi fiind un fost mare jucător. Din păcate sunt convins că și el după ce va vedea imaginile va vedea că a greșit. Reacția lui a fost atât de vehementă, încât arbitrul trebuie să elimine antrenorul sau pe cei din suprafața tehnică care au un astfel de comportament, indiferent de numele acestuia.

Lovitura de pedeapsă acordată celor de la PSG, de asemenea a fost o decizie corectă, greu de descoperit având în vedere zona suprafeței de pedeapsă, care e înspre arbitrul asistent și care doar dacă ești foarte concentrat și ai o poziție bună reușești să depistezi ceea ce camerele de luat vederi, cu reluări din diferite unghiuri, au reușit să demonstreze. Și anume, că apărătorul a efectuat acea alunecare. Și-a asumat un risc și a lovit piciorul atacantului, provocându-i căderea.

Chiar dacă toate deciziile au fost împotriva unei singure echipe, nepopulare așa cum se practică în arbitraj a folosi acest termen, trebuie să fim mândri pentru faptul că un arbitru român a avut o asemenea prestație.

E o pată neagră pentru jucătorii sau cei care au avut o atitudine nedemnă de un asemenea nivel și care trebuie să înțeleagă că respectul trebuie să există de ambele părți, indifernt de țara de unde provii și numele echipei”, a adăugat Cristi Balaj.

2010 este anul în care Istvan Kovacs a fost promovat pe lista FIFA

39 de ani are „centralul” din Carei