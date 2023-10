Declarația lui Vochin care-l va enerva pe Gigi Becali. „Dacă ia titlul, asta va spune lumea”

Cu toate acestea, jurnalistul Andrei Vochin îl avertizează pe Gigi Becali că prea puțină lume va aprecia acest efort, astfel că patronul celor de la FCSB degeaba încearcă să demonstreze tuturor că se pricepe la fotbal. Nu de aceeași părere e Vivi Răchită, cel care e convins că lumea va vorbi despre faptul că Gigi Becali a luat campionatul.

Declarația lui Vochin care-l va enerva pe Gigi Becali

”E posibil să iei titlul, ești lider. Încă ceva, ceea ce cred despre domnul Gigi Becali. Dacă această echipă va lua titlul, lumea va spune că e meritul lui Charalambous. Să nu credeți că va spune că-i meritul lui Gigi Becali, nu. La fotbal nu-i așa. La fotbal când echipa pierde vină sunt antrenorii, apoi conducătorii. Nu sunt vinovați jucătorii. Jucătorii nu sunt pregătiți, conducătorul nu e bun.

ADVERTISEMENT

Când echipa câștigă jucătorii sunt primii, apoi antrenorul, niciodată conducătorul. Poți să câștigi Cupa Campionilor, niciodată Florentino Perez nu e numărul 1, deși Real Madrid e echipa nr 1 sub bagheta lui. Așadar, dacă există un efort pentru a demonstra lumii cum faci, ce faci, cum te pricepi la fotbal. La final de sezon, dacă FCSB va lua titlul, vor fi lăudați jucătorii și antrenorul”, a răbufnit Andrei Vochin, în direct la Fanatik SuperLiga.

”Da, dar la Real Madrid nu vine Florentino Perez în fața la Santiago Bernabeu și spune că nu va juca Modric și joacă Valverde. La noi e altceva, va ieși Gigi și o să spună că a câștigat campionatul. Majoritatea știu ce se întâmplă la FCSB”, a replicat Vivi Răchită, ironizând totodată faptul că Gigi Becali anunță în conferințe de presă ce jucători vor juca pentru partida următoare.

ADVERTISEMENT

”E bine că a ieșit luni și a spus care o să fie în teren, că antrenorul poate să-și facă antrenamentele încă de luni”, a completat Răchită, moment în care în discuție a intervenit, din nou, Andrei Vochin. ”Comentariile oamenilor cum vor fi, antrenorul și jucătorii. Va fi lăudat antrenorul, nu patronul. Efortul e în zadar să demonstrezi că te pricepi”, a fost replica jurnalistului aflat în studioul Fanatik SuperLiga.

Gigi Becali a anunțat cine rămâne pe bancă și cine joacă

Cel mai probabil Vivi Răchită a făcut referire la declarația de astăzi a lui Gigi Becali, înainte de partida dintre Petrolul și FCSB. Patronul ”roș-albaștrilor” a anunțat, așadar, că un jucător va rămâne sigur pe bancă, în timp ce un alt fotbalist va fi 100% titular. ”Greşeala a fost a mea cu Lixandru, care nu poate să joace acolo. De acum, Lixandru clar nu va mai juca la mijloc. Au mai greşit ei că a jucat Compagno din prima.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, Băluţă înseamnă viteză la noi la echipă. Pe Băluţă nu îl mai veţi vedea niciodată pe bancă. Voi ştiţi că eu spun. Lixandru nu va mai fi în teren şi Băluţă nu va mai fi pe bancă. El va fi tot timpul de la început în teren. Rotariu, din prima, de când l-am băgat, aşa a fost intenţia. Să joace o repriză. Ei îmi spuneau că are calitate, tot, dar spre final de antrenament puţin căzut”, a declarat Gigi Becali.

Fanatik SuperLiga este o emisiune realizată și moderată de Horia Ivanovici. Emisiunea se vede LIVE și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea live doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik (nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Andrei Vochin despre Gigi Becali