Deea Codrea de la Bravo, ai stil: „Cred că nu aparțin lumii ăsteia”. Cum își justifică afirmația

Deea Codrea de la Bravo, ai stil nu se regăsește în această lume… din punct de vedere stilistic. Vedeta concursului de modă de la Kanal D a scris pe Instagram câteva lucruri despre ea, pentru ca publicul să o cunoască și să o înțeleagă mai bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bloggerița a scris că este pasionată de moda vintage și că are o colecție impresionantă de accesorii și haine vechi.

Se regăsește foarte mult în moda secolului trecut, fapt pentru care pentru concurente și telespectatori poate părea ușor atipică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deea Codrea de la Bravo, ai stil: „Mă simt mai feminină ca oricând”

De altfel, influența aceasta a modei a apropiat-o de Alexandra Ungureanu, care abordează și ea aceeași zonă stilistică în competiția de la Kanal D.

„Chiar cred că eu nu aparțin lumii ăsteia, sau oricum cred că am trăit undeva în trecut. Iubesc prea mult piesele vîntage, mă cuceresc gesturile mici, mă dau în vânt după muzica veche și de cele mai multe ori mă surprind în plus în locuri în care unii oameni se simt atât de la locul lor.

ADVERTISEMENT

Sensibilă și luptătoare în același timp

M-am îndrăgostit de jacheta asta și am știut din prima cum am vrut să o port, ce am vrut să transmit și mai ales ce am simțit! Feminitatea e o treabă pe care fie o îmbrățișezi cu totul, fie o refuzi, iar în seara asta eu mă simt mai feminină decât oricând.

Nu rochiile, volanele sau tocurile de 15 cm ne fac femei! E o treabă de esență mai mult!”, a scris concurenta pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deea Codrea este una dintre revelațiile sezonului Bravo, ai stil Celebrities. Concurenta a vrut să abandoneze la un moment dat show-ul pentru că nu s-a simțit integrată, iar fetele i-au pus eticheta de femeie exagerat de sensibilă, căci s-a simțit de multe ori în plus în platou, mai ales că multe dintre conflictele din concurs, chiar dacă nu o implicau direct au afectat-o.

ADVERTISEMENT