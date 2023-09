Deea Maxer, accident chiar în timpul spectacolului. Ce a pățit: „De când urc pe scenă…”

Deea Maxer a trecut prin clipe de panică la ultimul eveniment la care a participat. Vedeta a fost invitată să danseze la ziua de naștere a unui pirieten, numai că în timp ce se îndrepta spre scenă a alunecat și a căzut. Din fericire, totul s-a terminat cu bine.

Deea Maxer, eveniment cu peripeții

Deea Maxer nu și-a neglijat viața profesională nici atunci când era căsătorită, iar după divorț se poate spune că s-a ocupat chiar mai mult. și este foarte implicată în afacerea cu cosmetice

De asemenea, vedeta se prezintă în continuare la evenimentele la care este invitată pentru a dansa. Recent, a susținut un spectacol la ziua unui prieten, dar seara nu a fost una liniștită pentru ea. Deea Maxer a povestit că a avut loc un mic accident.

Mai exact, dansatoarea a alunecat pe gresie, în timp ce se ducea spre locul unde avea să-și țină spectacolul și a căzut. Deea Maxer a povestit tot ce s-a întâmplat și a menționat că, din fericire, nu s-a ales cu nicio rană și seara s-a terminat cu bine.

„Nu cred că s-a surprins momentul, spre norocul meu”

Deea Maxer și-a dus la bun sfârșit numărul și speră că nimeni nu a surprins-o atunci când a căzut. De altfel, ea a mărturisit că de-a lungul carierei de aproape două decenii a mai trecut prin întâmplări asemănătoare, iar unele dintre ele chiar au fost difuzate la televizor.

„Hai să vă povestesc ceva! Aseară am fost pentru un show de dans oriental la ziua prietenului meu Ensar Duman. Restaurantul este jumătate cu gresie. Și în momentul în care am trecut pe partea cu gresia, băieții de la sunet sau cine se ocupă acolo, au dat cu fum greu pe jos.

(…) Numai că sub norișorii aia drăguți s-a făcut condens, s-a făcut umezeală pe gresie. Inițial, băieții din jurul meu de la mese fumând narghilele, am crezut ca s-a vărsat o narghilea și este apă pe jos, dar după am realizat ca se făcuse condens.

S-a strâns apa pe gresia aia de la fumul greu, încât am luat o mare căzătură. (…) Nu cred că s-a surprins momentul, spre norocul meu. Nu mai luasem o căzătura de nu mai țin minte.

Adevarul e că în vreo 18 ani de când urc pe scenă, am luat vreo 5 căzături zdravene”, a povetsit Deea Maxer pe InstaStory. Fosta soție a lui Dinu își amintește acum amuzată de fiecare accident pe care l-a avut la spectacole.