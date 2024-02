Deea Maxer, culisele divorțului cu scandal de Dinu Maxer: “A fost o mediatizare plină de hate la adresa mea”

Deea Maxer, care astăzi, 15 februarie, împlinește 34 de ani, mărturisește că, din momentul în care a decis să divorțeze, a existat o mediatizare plină de hate la adresa ei. Doar pentru ca a fost sinceră și a avut curajul să ia o decizie, lumea a a judecat-o.

Deea Maxer, primul interviu după divorțul de Dinu Maxer

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa Deea Maxer ne spune ce a învățat în urma divorțului de Dinu Maxer. Și-a dat seama că nu trăiește cu opinia publică în casă și că viața ei personală trebuia să rămână privată. Deea ne spune cum a devenit agent imobiliar la Dubai și cât de apropiat este Robert, iubitul ei, de Andreas și Maysa.

ADVERTISEMENT

Se face aproape un an de când Deea și Dinu Maxer au divorțat. La finalul lunii martie 2023, Deea și Dinu își spuneau adio, după 18 ani de relație. Frumoasă femeie de afaceri ne spune ce a învățat din această nefastă experiență.

“În urma și a mediatizării eronate și pline de hate la adresa mea am învățat că nu trăiesc cu publicul în casă. Chiar dacă făcusem asta de la 18 ani prin ecranul televizorului. Showbiz-ul este un miraj, iar presa de uneori în România, din dorința de audiență. Opinia publicã are impresia că deține drepturi nelimitate.

ADVERTISEMENT

Am învățat, în esență, că bucuria și liniștea copiilor mei contează cel mai mult. Pentru asta eu trebuie să-mi văd de ocupația mea de mamă, nu în față camerelor tv. Trebuie să-mi văd de ocupațiile mele profesionale, de viață, de ceea ce este cu adevărat important. Am învățat să-mi astup urechile și să nu mai dau atenție zgomotului de fundal din online. Mai nou critică tot ceea ce fac doar pentru că am avut curajul să ies dintr-o relație în care nu mai credeam și în care nu mai funcționam. Așa a fost cel mai sănătos, punct!”, declară Deea Maxer, în exclusivitate pentru FANATIK.

Deea Maxer își amintește prima sarcină: “Eram copil cu copil”

Deea Maxer l-a născut pe Andreas când avea doar 21 de ani, iar pe Maysa la 30. Recunoaște că fiecare sarcina a fost diferită și că, de când se știe, cel mai mult și-a dorit copii.

ADVERTISEMENT

“Am suflat în tort la 21 ani cu Andreas, în 9 luni de sarcină. Eram copil cu copil. Am devenit mamă foarte tânără și este o experiență extraordinară, indiferent de vârstă! Am crescut împreună cu Andreas și m-a învățat multe. Mi-am dorit copiii mai mult decât orice pe lume. Meseria de mamă nu se învață și nimeni nu te pregătește pentru ea indiferent de vârstă.

Pe Maysa am născut-o la 30 ani. Fetița s-a născut în brațele mele, în plină maturitate a mea. A fost diferit, cu siguranță, să fiu mamă la 21 și la 30 de ani. Mamă ești toată viața, până mori, indiferent. Iar pentru o femeie ăsta e darul divin, să aibă copii. Dumnezeu le-a așezat pe toate cum știe mai bine și mereu îmi dă răbdarea și ghidarea necesară să fiu o mamă lângă care copiii mei să fie “liniștiți și bucuroși”, vorba Maysei la 4 ani”, povestește Deea Maxer.

ADVERTISEMENT

Deea Maxer spune adevărul: “Sunt cu picioarele pe pământ mai mult decât cred mulți”

Deea Maxer a urcat pe scenă încă de mică. Chiar dacă a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă, frumoasa artista consideră că celebritatea este doar un miraj, nimic mai mult.

“Scena vine cu multe provocări. La niște zile de oraș, acum vreo 15 ani, am rămas fără curent electric în zonă. A trebuit să țin publicul acolo, să nu plece că urmau artiști mari să intre. Eu prezentam evenimentul și am făcut cu ei tot felul de concursuri. Îmi amintesc și căzăturile pe scenă, de gheața din Bacău, la un revelion, ba condens pe jos în Ballroomuri la nunți (râde, n. red.). Unele sunt și filmate, prin online, mă amuz mereu când le văd.

Celebritatea e un miraj. Am mai declarat asta. Dacă ești om cu coloană vertebrală, ancorat în educație și caracter cultivat, nu există să ți se urce la cap. Sunt cu picioarele pe pământ mai mult decât cred mulți. Însă cum spuneam, nu cu credință oamenilor trăim, ci cu cea în Dumnezeu și în sine”, mai mărturisește Deea Maxer.

Deea Maxer s-a lansat pe piața imobiliară din Dubai

Deea Maxer este o femeie ocupată. În continuare are spectacole plus proiectul de muzică orientală autentică. De doi ani și jumătate lucrează la proiectul Farmasi, ajutând și foarte multe femei să se dezvolte personal. De curând a pătruns și pe piața imobiliarelor, în Dubai, acolo unde este un adevărat paradis fiscal.

“Am trei ocupații pe care le îmbin perfect. Spectacolele cu proiectul meu de dans și muzică orientală autentică. Apoi proiectul Farmasi în care sunt implicată de doi ani și jumătate. Prin el am reușit să ajut peste 1000 de femei să se dezvolte personal și să facă business în vânzări și lidership, câștigând venituri de peste 1000 euro lunar.

Iar care a pornit cu un real succes în piața imobiliară din Dubai, în 2023. Funcționăm sub autorizație guvernamentală UAE, RERA, și le oferim investitorilor în imobiliare cele mai interesante proiecte din Dubai și nu numai. O mulțime de români își investesc, prin mine, banii acolo pentru că sunt taxe zero, e paradis fiscal. Dubaiul este încă ieftin și în plină dezvoltare. Nu există dobânzi la rate, e ceva fantastic.

Reușesc să le îmbin pe toate, mulțumesc lui Dumnezeu. Mama și tata mă ajută cu copiii atunci când sunt ocupată. În rest, ei merg la școală și grădiniță, iar Maysa în vizită la tatăl ei când își dorește. Andreas are adresa la tatăl lui însă vine zilnic la mine. La masă, la joacă și doarme deseori cu sora lui la mine acasă. E la câteva etaje distanță, suntem mai mereu împreună. Ieșim des în oraș, mergem la cumpărături, la film. În curând e ziua lui și m-am apucat deja să îi organizez petrecerea”, declară Deea Maxer, în exclusivitate pentru FANATIK.

“După aproape 18 ani de muncă am reușit să îmi achiziționez propriul apartament”

Deea Maxer își găsește, și acum, timp să gătească pentru copii și iubit. Când nu reușește, Robert mai face niște paste sau un grătar. După 18 ani de muncă, la 33 de ani, a reușit să-și facă cel mai frumos cadou, un apartament.

“Da, gătesc și am făcut asta de la 16 ani. Acum gătesc pe fugă, nu mai am așa mult timp cu trei business-uri. Gătesc seara târziu sau dimineață înainte de birou, mereu e mâncare gătită în frigider pentru cei mici. Eu mai sar peste mese, iar ne mai gătește seara paste sau mai facem câte un grătar rapid. Uneori și mama ne mai aduce mâncare la pachet dacă suntem noi ocupați.

Cel mai scump cadou pe care mi l-am făcut? Astea sunt prostii. Apartamentul este cea mai mare investiție financiară. Anul trecut, la 33 ani, după aproape 18 ani de muncă, am reușit să îmi achiziționez propriul apartament. În rest nu îmi fac cadouri scumpe. Sunt un om modest și echilibrat. Dacă cheltui 2000-3000 euro însemnă că e vorba de o vacanță. Și aia de 2 ori pe an. Una cu copiii, una fără ei, pentru că și mami are nevoie de timp pentru ea”, povestește Deea Maxer.