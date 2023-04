Defecțiune tehnică pe Aeroportul din Iași. Mai multe zboruri au fost afectate de acest incident

Defecțiune tehnică pe Aeroportul din Iași, acolo unde mai multe zboruri nu au mai putut ateriza până în momentul în care a fost remediată problema. Conform reprezentanților Aeroportului, mai multe zboruri au fost redirecționate spre alte aeroporturi pentru o perioadă scurtă de timp.

Defecțiune tehnică pe Aeroportul din Iași

Potrivit , defecțiunea tehnică temporară a afectat ILS (Instrument Landing System), fără de care nu se poate ateriza în siguranță în condiții de vreme rea. ”Precizăm că ILS este un echipament gestionat de ROMATSA, defecțiunea fiind remediată la scurt timp”, au punctat reprezentanții Aeroportului din Iași.

Potrivit sursei citate, zborurile Charleroi – Iași, Bergamo – Iași, Luton – Iași și Otopeni – Iași au fost rerutate fie la Suceava fie la Otopeni. Această situație imprevizibilă a afectat inclusiv zborurile de retur. călătorii că unele curse pot întârzia din cauza operațiunilor de degivrare a aeronavelor.

Degivrarea este un proces de înlăturare a straturilor de chiciură sau gheață formate pe anumite suprafețe pe timp de iarnă sau când temperatura este scăzută, conform specialiștilor. ”În paralel, se intervine cu utilajele de deszăpezire pe suprafețele de mișcare platformă, căi de rulare, pistă. Echipele noastre se asigură astfel că operațiunile de aterizare și decolare se desfășoară în condiții de maximă siguranță”, au mai transmis reprezentanții aeroportului.

anunța că intenționează să-și extindă zborurile pe aeroportul din Iași, unde va aduce un al 5-lea avion. Informația a fost confirmată de directorul aeroportului, Romeo Vatră.

“Pentru că a trecut ziua păcălelilor, acum putem să vă anunţăm la modul cel mai serios că, începând din luna noiembrie a acestui an, Wizz Air va mări baza de pe IAȘI Airport de la 4 la 5 aeronave. Anunțul vine la scurt timp după ce a fost adusă a patra aeronava la Iași în decembrie 2022 și, asa cum am anticipat atunci, iată că, la mai puțin de un an, vom avea și a 5-a aeronavă. Dar, până în noiembrie, inaugurăm săptămâna viitoare cursa de Istanbul, pe 4 aprilie”, a transmis Romeo Vatră.

În urmă cu o săptămână, presa locală din Iași relata o situație considerată ”incredibilă”. Pentru că nu au mai suportat să aștepte la cozile ”infernale” până la intrarea în aeroport, mai mulți oameni au decis să-și abandoneze mașinile pe drum și au plecat pe jos pentru a nu pierde zborurile. E vorba de o coadă cu sute de mașini, unde peste 2.000 de oameni așteptau kilometri întregi pentru a ajunge la aeroport.

Reprezentanții aeroportului au comentat situația și le-au cerut oamenilor să vină din timp pentru a evita statul la cozi imense. ”Pasagerii să vină cu 2-3 ore înainte de cursă. Trecerea la orarul de vară a însemnat dublarea unor frecvențe și introducerea unor noi zboruri. Facem eforturi să ameliorăm situația, dar prea multe măsuri nu putem adopta, până la urmă drumul are o singură bandă de circulație pe sens.

Vom apela la Poliția Locală, vom elibera parcarea de scurtă durată și analizăm și alte soluții. Ce trebuie transmis este ca pasagerii să vină cu 2-3 ore înainte de cursă. Cele mai multe decolări le avem în intervale precum 6-8 dimineața, și la amiază, între 12.30 – 15.00, iar cele mai multe frecvențe sunt în zilele de weekend, dar și în timpul săptămânii, un exemplu ar fi ziua de joi”, a punctat directorul Aeroportului din Iași.