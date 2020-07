Delegare cu cântec la CFR Cluj – FC Botoşani. Arbitrul Marius Avram are de recuperat 130.000 de euro de la un angajat al campioanei

Mai sunt cel mult 5 partide până la desemnarea noii campioane în Casa Pariurilor Liga 1. Candidate sunt Universitatea Craiova, lider în clasament, şi CFR Cluj, campioana en-titre.

Prima partidă din seria celor 5 decisive va fi CFR Cluj – FC Botoşani, marţi, 28 iulie, de la 21:30. Iar arbitrul care va conduce această confruntare este Marius Avram, ajutat la tuşe de Ciprian Danşa şi Imre Bucsi.

Singura problemă cu delegarea lui Marius Avram este împrumutul pe care acesta i l-a acordat lui Mikloş Nagy, fost arbitru şi actual team manager la echipa a doua a lui CFR Cluj. Această relaţie… financiară… ar fi trebuit să îl facă incompatibil pentru un asemenea meci.

130.000 de euro este datoria lui Mikloş Nagy la Marius Avram

Mikloş Nagy a fost arbtru asistent FIFA până în urmă cu 3 ani. Ba, mai mult, el a făcut deseori parte din brigăzi conduse chiar de Marius Avram. Bunele relaţii dintre cei doi l-au determinat pe Avram să îi acorde un împrumut de 130.000 de euro, în 2017.

Informaţia nu este confidenţială, ci apare pe declaraţia de avere a lui Marius Avram, în calitatea lui de angajat al statului, în cadrul Ministerului Economie, ca şi consilier al secretarului de stat Răzvan Pârjol.

Mikloş Nagy a părăsit arbitrajul în vara lui 2017, la puţin timp după ce primise împrumutul de la colegul său de breaslă. Imediat după ce a renunţat la cariera de tuşier, a intrat în clubul CFR Cluj, ca team manager al echipei secunde, post pe care îl ocupă şi acum.

CCA ştia!

După cum spuneam, împrumutul nu a fost ascuns. Mai mult, Marius Avram a informat conducerea CCA despre acesta, conform GSP, dar şefii de la Bucureşti au ales să ignore informaţia şi l-au delegat pe Avram junior la meciul de la Cluj.

Arbitrul a explicat şi în ce condiţii a avut loc împrumutul şi care au fost motivele. Mikloş Nagy dorea să investească într-o afacere imobiliară, iar cei 130.000 de euro de la Avram au fost bineveniţi.

Mikloş Nagy: „Împrumutul există, dar nu e nicio incompatibilitate!“

Chestionat pe tema împrumutului cu pricina, Mikloş Nagy a declarat că nu vede nicio problemă. A recunoscut faptul că a luat banii de la colegul său, dar susţine că amândoi sunt persoane integre şi nu există incompatibilitate.

„În primul rând, eu sunt la echipa a doua a CFR-ului. De o lună nici n-am mai ajuns la club. De fapt, eu nici nu am contact cu prima echipă. Deci, nu poate fi nici o incompatibilitate! Acest împrumut s-a produs atunci când eu încă eram în arbitraj, eram coleg cu Marius Avram, cu care am și o relație foarte bună. Am demarat atunci, în 2017, un proiect mare, construcția unui bloc. E o afacere de 1,8-2 milioane de euro. Dar totul s-a făcut la vedere, am lucrat doar prin bancă! Eu am fost toată viața mea un om integru, onest, corect și așa voi rămâne. De când sunt la CFR, am evitat până și să merg să salut arbitrii, totul ca să nu se interpreteze. În plus, Marius Avram e în aceeași situație, a planat vreodată asupra lui vreun semne de întrebare. Niciodată! A fost deasupra tuturor suspiciunilor, deci nu are rost o asemenea discuție“, a declarat Mikloş Nagy pentru GSP.

Avram senior, puşcărie pentru mită

Vasile Avram, tatăl lui Marius, a fost şeful arbitrajului din România. Între aprilie 2015 şi aprilie 2016, el a ispăşit o condamnare cu executare în celebrul caz „Mită în elicopter“. Mai exact, a fost condamnat la 3 ani de închisoare (a făcut doar unul) pentru luare de mită şi tentativă de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Conform anchetei, a primit de la Sorin Ţerbea suma de 19.000 de euro pentru delegarea unor arbitri agreaţi la ASA Tg. Mureş – U Cluj. Mai mult, Vasile Avram era observatorul de joc şi a mers la meci cu un elicopter pus la dispoziţie chiar de Ţerbea.