Delia Matache și-a afișat posteriorul! Cântăreața, în ipostaze amețitoare

Delia Matache are un trup de invidiat și nu îl ține ascuns doar pentru ea! Cântăreața a postat câteva imagini pe pagina ei de Instagram care le-au dat bătăi de cap fanilor, în special celor de sex masculin.

Artista și-a afișat posteriorul în secțiunea de povești de pe Instagram, într-una dintre imaginile publicate fiind surprinsă în timp ce făcea sport.

Vedeta îi ține la curent pe fani cu activitățile ei, iar pe lângă pozele și clipurile din vacanțe, jurata de la X Factor și iUmor publică și cum se antrenează pentru a-și menține forma fizică.

Delia Matache și-a afișat posteriorul pe Instagram

Cântăreața a postat o imagine în care apare cu spatele, posteriorul ei fiind scos în evidență de o pereche de colanți gri.

Într-o altă imagine, Delia apare în trening și cu o căciulă pe cap, bucurându-se de aerul curat în timpul antrenamentului pentru picioare.

Matache nu a ascuns niciodată secretul cu care se menține mereu în formă. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, vedeta Antenei 1 a mărturisit că a încercat la un moment dat să țină dietă, consumând doar alimente considerate 100% sănătoase, dar n-a rezistat mai mult de trei zile.

Mănâncă aproape orice, iar atunci când exagerează compensează prin mai mult sport.

Cum se menține în formă cântăreața în pandemie

„Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, a povestit Delia, potrivit zutv.ro.

Chiar dacă pe perioada pandemiei sălile de sport au fost închise în cea mai mare parte, Delia nu s-a dat bătută și și-a mutat exercițiile fizice în aer liber, alergând prin parc.

Cântăreața a fost văzută de multe ori de bucureșteni în Parcul Herăstrău, acolo unde aleargă cel mai des atunci când nu se află la sala de fitness. Artista le-a demonstrat astfel fanilor că dacă vor să facă sport nu trebuie să găsească scuze, iar natura înconjurătoare este mediul ideal în care se pot mișca atunci când nu dispun de o sală de forță.