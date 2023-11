Demisia lui Lucescu, șoc pentru Dinamo Kiev. Reacția de la miezul nopții: ”O surpriză”

Decizia lui Mircea Lucescu de a demisiona a fost un șoc pentru toată lumea, însă mai ales pentru cei de la Dinamo Kiev. Astfel, Igor Surkis, președintele lui Dinamo Kiev, a mărturisit în presa din Ucraina că nu se aștepta niciodată ca ”Il Luce” să plece de la Kiev peste noapte, însă îi dorește marelui antrenor român tot succesul din lume.

Demisia lui Lucescu, șoc pentru Dinamo Kiev

care a realizat multe atât în ​​fotbalul ucrainean, cât și în cel european. Nu voi ascunde că decizia sa de a demisiona din funcția de antrenor principal a venit ca o surpriză pentru noi. Îi doresc lui Mircea Lucescu și familiei sale sănătate și fericire.

Lucescu s-a bucurat întotdeauna de respectul și încrederea clubului nostru, îi sunt sincer recunoscător pentru munca depusă la Dinamo Kiev. Pe drumul pe care l-am parcurs împreună, au fost atât victorii, cât și realizări. Mircea Lucescu a rămas alături de club în aceste vremuri dificile de război.

Cu toate acestea, Dinamo merge mai departe. În viitorul apropiat, vom anunța cine va conduce staff-ul tehnic al echipei noastre. Sarcina pe care mi-o asum în fața echipei nu se schimbă, suntem obligați să câștigăm campionatul!”, a declarat Surkis pentru site-ul oficial al lui Dinamo Kiev. Mircea Lucescu a anunțat că se retrage din fotbal la 78 de ani, imediat după ce Dinamo Kiev a pierdut pe teren propriu derby-ul cu Șahtior Donețk, scor 0-1, din etapa a 13-a din prima ligă ucraineană.

S-a terminat cariera lui Mircea Lucescu?

După câteva ore în care presa din întreaga lume a vuit și a anunțat retragerea lui Mircea Lucescu, ”Il Luce” a mărturisit la Digi Sport că nu e atât de sigur că se va retrage definitiv din fotbal. De fapt, subliniază ”Il Luce”, marele antrenor nu-și poate imagina viața departe de fotbal, cel puțin nu în acest moment.

. Era momentul în care trebuia să iau o decizie, sunt de trei ani aici, am prins perioada războiului, am rămas, am încercat să construiesc o echipă nouă. Jucătorii noi plecau, cred că am făcut multe lucruri importante pentru fotbalul ucrainean. Acum, a venit un moment în care trebuia să mă gândesc la cineva mai tânăr, care să aibă o relație mai apropiată cu tinerii jucători.

Decizia o luasem dinainte, mi-era greu și din punct de vedere sentimental, când țineam momentele de reculegere în perioada războiului. Poate pentru ucraineni nu e așa, dar pentru un străin e mai greu. Am considerat că e momentul să mă retrag, îmi asum răspunderea ultimelor rezultate, chiar dacă azi am jucat foarte bine, am intrat cu jucători foarte tineri”, a explicat Mircea Lucescu.

În încheiere, Mircea Lucescu a glumit și le-a transmis jurnaliștilor și suporterilor să ”nu-l îngroape”, pentru că se va mai auzi de Mircea Lucescu în fotbal în viitorul nu prea îndepărtat. ”Când nu mai există competiție internă nu e bine, de aceea Guardiola schimbă an de an jucătorii, ca să evite rutinarea jucătorilor. Eu am fost refuzat de 2-3 ori de patron, de Igor Surkis, pe care îl respect enorm, dar cred că am făcut foarte bine.

În cariera de antrenor, sfârșești mereu prin a fi înfrânt. Tot ajungi la un moment dat ca în viață, când termini cum termini, la fel și în dragoste, la fel în orice. Nu mă îngropați! Dacă sănătatea îmi va permite să continui, voi continua. Fotbalul este viața mea, nu mă văd fără fotbal. Mă simt bine la antrenamente, am simțit să mă retrag în favoarea echipei”, a concluzionat ”Il Luce”.

Între timp, Mircea Lucescu vrea să se liniștească în România, alături de familie, unde are ”nepoți și strănepoți”. ”Când mă voi retrage de tot din fotbal, înseamnă că viața mea va lua sfârșit. Cât timp trăiesc, pot fi util, pot face ceva. Poate fizic nu mai pot, dar din punct de vedere al experienței pot”, a continuat ”Il Luce”. Așadar, Mircea Lucescu pare decis să rămână alături de fotbal, cel mai probabil într-o funcție onorifică sau de consilier.