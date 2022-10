Denis Alibec, nemulțumit după remiza obținută de Farul în Giulești: „Am pierdut două puncte”

Poate cel mai frumos meci al campionatului s-a jucat în chiar ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga. În derby-ul primelor două clasate, rezultat în urma căruia constănțenii lui Gică Hagi termină pe locul 1, cu un avans consistent față de urmăritoarele sale.

Denis Alibec e nemulțumit cu egalul din Giulești: „Am pierdut două puncte”

Farul a obținut un punct în derby-ul cu Rapid din Giulești, dar Denis Alibec, autorul golului constănțean, nu e pe deplin mulțumit de rezultatul înregistrat la final pe tabela de marcaj. El consideră că echipa sa trebuia să câștige, pentru a se distanța și mai tare în fruntea clasamentului.

„Sunt puțin supărat pentru că nu am obținut toate cele trei puncte. Nu știu, parcă am intrat puțin prea timorați. Știam că vor lăsa spații în spatele lor, am lucrat asta și la antrenament. Mă bucur că am marcat, dar sunt supărat că nu am câștigat meciul.

Cred că au marcat foarte repede și lucrul acesta ne-a dat puțin înapoi. După, ne-am revenit un pic. Puteam să marcăm golul doi, puteau și ei marca golul doi, dar până la urmă s-a terminat 1-1.

Pentru noi sunt puncte pierdute, pentru că noi jucăm doar la victorie. Chiar dacă Rapidul are o echipă foarte bună, cu suporteri extraordinari. Ca și ai noștri, de la Constanța. Au venit în număr foarte mare și le mulțumim. Sperăm să fie toate meciurile la fel de frumoase”, a declarat Denis Alibec, la finalul partidei Rapid – Farul 1-1.

Tot , a fost protagonistul unei faze superbe, în care efectiv l-a umilit pe Dragos Grigore, adversarul său direct, cu un dribling de mare efect. Aflat în marginea terenului, cu Dragoș Grigore în spatele său, vârful constănțean i-a trecut mingea printre picioare, din întoarcere, iar fundașul giuleștean s-a prăbușit pur și simplu pe gazon.

„Am văzut că vine agresiv, ştiam că o să vină aproape, desfăcut. Eh l-am umilit… Aşa e când eşti atacant. Driblezi şi ei, fundaşii, le mai fură câteodată.”, a comentat atacantul constănțean referitor la faza respectivă.

Nici Marian Aioani nu e mulțumit cu remiza: „Am avut ocaziile noastre”

Nici portarul Marian Aioani nu părea prea încântat de remiza obținută contra Rapidului, deși a recunoscut că giuleștenii au avut ocazii importante, care le puteau aduce cele trei puncte. Cu toate că Farul are un avans de 5 puncte față de locul secund, goalkeeper-ul constănțean spune că e prea devreme să se gândească la titlul de campioană.

„Nu știu dacă e un punct norocos, am avut ocaziile noastre, momentele în care am dominat. Era normal să pună presiune pe noi deoarece erau conduși, noi am încercat să facem față presiunii și să mai marcăm, dar nu am reușit.

În repriza a doua am încercat să jucăm mai direct și pe acțiuni, dar atât s-a putut în seara asta. Nu ne mulțumin cu un punct, noi vrem de fiecare dată să luăm cele trei puncte.

Nu, este prea devreme să vorbim de titlu. Noi vrem să luăm fiecare meci în parte și să luăm cele trei puncte. Se putea și mai bine, dar și mai rău. Ăsta e rezultatul din această seară, nu contează dacă suntem sau nu mulțumiți”, a spus Marian Aioani la finalul partidei din Giulești.