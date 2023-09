Denis Alibec, nemulțumit după România – Israel 1-1: „Este greșeala noastră”

Denis Alibec a fost autorul golului pentru . Atacantul a fost pe fază la șutul respins al lui Stanciu și l-a învins pe Peretz. Marcator a două goluri sub „tricolor” în preliminariile Euro 2024, Alibec consideră că România putea obține mai mult de la disputa cu Israel.

Denis Alibec, nemulțumit după remiza României cu Israel: „Ne pare rău”

, scor 1-1 în etapa a 5-a din preliminariile Euro 2024. Sub privirile a peste 49.000 de suporteri, „tricolorii” s-au văzut egalați în startul reprizei secunde, pe care naționala lui Alon Hazan a dominat-o.

Denis Alibec este nemulțumit de faptul că naționala României a făcut un pas în spate în a doua parte a jocului și consideră că „tricolorii” ar fi obținut un rezultat pozitiv, dacă nu ar fi primit foarte repede golul din partea adversarilor.

„Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. Dacă nu marcau așa repede în prima repriză cu siguranță am fi marcat golul doi și am fi câștigat acest meci.

„Este greșeala noastră. Ne-am retras foarte mult”

O echipă bună, dar este greșeala noastră, ne-am retras foarte mult și automat adversarul își creează ocazii. Puteam mult mai mult în acest meci, dar trebuie să ne mulțumim cu un punct. Trebuie să câștigăm cu Kosovo, dar și cu Andorra și Belarus”, a declarat Denis Alibec.

La finalul partidei, Radu Drăgușin, fundașul central al României, a venit cu explicații după remiza cu Israel. Fotbalistul care joacă în Serie A este de părere că presingul avansat al adversarilor le-a dat bătăi de cap „tricolorilor”.

”Am început bine, am dat gol destul de repede și am reușit să deblocăm meciul. Doar că, după aceea ne-au făcut un pressing foarte sus, avansat, din care nu am reușit să ieșim. Am fost nevoiți să apelăm la minge lungă, pe punct fix și să jucăm mingea ‘a doua’.

„Ne-au împins foarte mult în terenul nostru”

Aceasta a fost dinamica meciului. Din păcate, nu am reușit să găsim spații pentru a ieși cu mingea jos. Ei după ce au câștigat mingea ”a doua” ne-au împins foarte mult în terenul nostru.

Ne-au dat gol și după a fost un meci închis. Am luat un punct, luăm lucrurile bune, dar și pe cele rele, pe care le vom analiza”, a spus și Radu Drăgușin.

