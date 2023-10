. Formația lui Edi Iordănescu a dominat meciul, însă a lipsit inspirația atacanților în fața porții. După atitudinea de la Budapesta, Denis Alibec a fost pus la zid de Basarab Panduru.

Denis Alibec, pus la zid. “Nu vreau să mai văd niciodată la echipa naţională asta!”

Denis Alibec a fost pus la zid de Basarab Panduru. Fostul internațional nu a acceptat atitudinea pe care a avut-o atacantul care evoluează acum în Qatar, la Muaither SC. La Orange Sport, Panduru s-a legat de modul în care Alibec reacționa mai ales atunci când lucrurile nu ieșeau cum trebuie pe teren.

“Alibec nu mi-a plăcut, pentru că nu vreau să mai văd niciodată la echipa națională un jucător care dă din mâini. Fă ce vrei, cum vrei, dar nu la echipa națională. Nu poți să te superi nici măcar pe tine. Să ridici mâna, să nu alergi, nu îmi place.

Când venea la schimbare bombănea. Acolo poți să spui că e supărat. Dar nu în timpul meciului, nu e OK. Am crezut că a terminat cu astea, nu prea am mai văzut asta când era la Farul. Credeam că s-a schimbat. Trebuie să alergi.

Parcă de la un moment dat nu mai eram echipa care trebuia, nu mai alergam. Parcă ajungeam într-un stare în care mirosea toată lumea că putea da gol”, a spus Basarab Panduru.

Gică Popescu: “Nu văd nimic colectiv, totul e după ureche!”

La finalul meciului de la Budapesta, : “Nu văd nimic colectiv, totul e după ureche. Totul e individual, nu avem o idee comună despre cum trebuie să atacăm și ce trebuie să facem!

Nu ne-a împiedicat gazonul să atacăm, am ajuns de foarte multe ori în preajma careului, dar totul era haotic, la nimereală, fără să fie ceva gândit, care să pună în valoare jucătorii noștri.

Prea multă tatonare, prea multă teamă la început. Mă așteptam ca echipa va crește ca joc după ocazia lui Stanciu, însă noi ne-am stins. Am auzit că pe final că se striga: ‘Calm, calm!’ Am crezut că n-am auzit bine. Calm? Atunci trebuia să ‘dăm foc la stadion’ și să dăm gol, să urcăm cu fundașii centrali.

Nu ai voie să vorbești despre gazon, pare că-ți găsești alibiuri. Dacă vrei să te califici, trebuie să dai dovadă de personalitate, de încredere. Asta trebuie să transmiți tu, ca antrenor. Vrem să mergem la Campionatul European? Trebuie să avem atitudine, să jucăm și pe maidan dacă e nevoie!”.