Gică Popescu, necruțător după Belarus – România 0-0: „Edi nu știe ce înseamnă echipa națională. Are cele mai proaste rezultate”

„Baciul” l-a atacat pe selecționerul Edi Iordănescu, despre care a spus că nu știe ce înseamnă echipa națională și că are cele mai proaste rezultate din istoria „tricolorilor” într-o grupă cu adversari modești.

Gică Popescu, concluzii dure după Belarus – România

Gică Popescu a tras niște concluzii dure după remiza României în duelul , scor 0-0, : „Noi creăm situații după ureche! Nu am absolut nimic cu Edi Iordănescu sau cu familia lui, diferența e că eu știu ce înseamnă echipa națională, el nu știe.

Mereu am susținut echipa națională, dar nu am cum să vin la televizor și să aplaud că noi facem un egal cu Belarus. Are cele mai proaste rezultate într-o grupă cu adversari atât de slabi! Nu am pierdut niciun meci, sper să nu pierdem niciun meci până la final”.

„Sunt același mișcări stereotip ale jucătorilor de bandă, care intră în interior, dar fără să văd din partea lor o mișcare în pronfunzime. Toată lumea atacă cu mingea la picior, nimeni nu atacă spațiile!

A fost un joc modest, chiar dacă am avut o posesie de 64%. În afară de ocazia lui Stanciu, nu-mi aduc aminte să fi avut vreo ocazie importantă timp de 95 de minute. Senzația mea e că toate situațiile pe care le-am avut au venit ca urmare a calității individuale a jucătorilor, nu ca urmare a unor idei de joc”, a mai spus Gică Popescu, la TV .

„Nu văd nimic colectiv, totul e după ureche!”

„Nu văd nimic colectiv, totul e după ureche. Totul e individual, nu avem o idee comună despre cum trebuie să atacăm și ce trebuie să facem! Nu ne-a împiedicat gazonul să atacăm, am ajuns de foarte multe ori în preajma careului, dar totul era haotic, la nimereală, fără să fie ceva gândit, care să pună în valoare jucătorii noștri.

Prea multă tatonare, prea multă teamă la început. Mă așteptam ca echipa va crește ca joc după ocazia lui Stanciu, însă noi ne-am stins”, a .

„Am auzit că pe final că se striga: „Calm, calm!” Am crezut că n-am auzit bine. Calm? Atunci trebuia să „dăm foc la stadion” și să dăm gol, să urcăm cu fundașii centrali.

Nu ai voie să vorbești despre gazon, pare că-ți găsești alibiuri. Dacă vrei să te califici, trebuie să dai dovadă de personalitate, de încredere. Asta trebuie să transmiți tu, ca antrenor. Vrem să mergem la Campionatul European? Trebuie să avem atitudine, să jucăm și pe maidan dacă e nevoie!”, a mai spus Gică Popescu.