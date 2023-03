Denis Alibec și-a strigat nemulțumirea la finalul meciului cu Belarus: „În România, nimeni nu are încredere în noi”

Denis Alibec și-a strigat nemulțumirea la finalul jocului de pe Arena Națională, România – Belarus, scor 2-1 în etapa a doua din preliminariile Euro 2024. Deși România pentru turneul final din Germania, atacantul este de părere că naționala lui Edi Iordănescu nu are parte de încredere din partea românilor.

Denis Alibec, nemulțumit după România – Belarus 2-1: „Nimeni nu are încredere în noi”

, după victoriile cu Andorra din deplasare, scor 2-0 și Belarus pe teren propriu, scor 2-1. „Tricolorii” se află pe locul 2 în grupa I, la egalitate de puncte cu liderul Elveția, dar cu un golaveraj mai slab.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, marcator în prima etapă cu Andorra, a recunoscut că repriza secundă de pe Arena Națională a fost modestă, însă consideră că naționala de fotbal a României are parte de o lipsă de încredere din partea românilor.

”Ne bucurăm că am câștigat acest meci, chiar dacă repriza a doua a fost foarte slabă. Important e că am reușit să câștigăm. Dacă făceam 3-0, era meciul gata. Ne-am retras un pic, am făcut 2-0 și am crezut că este meciul gata.

ADVERTISEMENT

Important e că am luat șase puncte. Sperăm că venim la următoarea convocare mai ambițioși. În România nimeni nu are încredere în noi. Trebuie să le arătăm că greșesc”, a declarat Denis Alibec, la finalul partidei.

Denis Alibec: „Nu venim să facem act de prezență”

Pentru România urmează duelurile împotriva Kosovo (16 iunie) și Elveția (19 iunie). Ambele partide se vor desfășura în deplasare pentru „tricolori”. Ultima oară când naționala României debuta cu două victorii în primele două partide la un Campionat European se întâmpla în 2000.

ADVERTISEMENT

Atunci România se califica la turneul final, reușind să ajungă până în sferturi. „Sunt mulțumit că am luat șase puncte. Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi. Sperăm să jucăm mult mai bine. Nu e presiune, noi venim să jucăm aici pentru țară. Nu venim să facem act de prezență”, a mai spus Denis Alibec.

Dacă luăm în calcul și Mondialele, ultima oară când România a debutat perfect în primele două partide din preliminariile unui turneu final se întâmpla în 2014. „Tricolorii” au câștigat, scor 2-0 cu Estonia și 4-0 cu Andorra și aveau să obțină și a treia victorie împotriva Turciei, scor 1-0. În cele din urmă, cea care avea să se califice la turneul final era Olanda, câștigătoarea grupei. România pierdea barajul de calificare împotriva Greciei.

ADVERTISEMENT

În continuare, România rămâne neînvinsă în fața naționalei Belarusului. Pe Arena Națională, pentru „tricolori”, a marcat în minutul 17 Nicolae Stanciu. Două minute mai târziu, Andrei Burcă a înscris primul gol în tricoul naționalei României din pasa venită de la Răzvan Marin. Oaspeții au redus din diferență în minutul 86 prin Morozov.