Denisa Filcea, focusată pe viața de familie. Ce nu mai face soția lui Flick de când este mamă

Miss Planet 2019 a mărturisit că este focusată pe viața de Ce nu mai face soția lui Sebastian Filcea de când este mamă. Frumoasa șatenă a renunțat la afacerile pe care le-a dezvoltat în ultimii ani, în Oradea.

Denisa Filcea, concentrată pe creșterea fiicei sale. La ce a renunțat partenera lui Flick

Denisa Filcea a născut în urmă cu câteva luni o fetiță și de atunci a ales să se ocupe îndeaproape de creșterea micuței sale. se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viață, chiar dacă a făcut unele „compromisuri”.

Vedeta deține o școală în orașul natal, Oradea, dar recent a ales să o închidă. A procedat la fel cu alte două business-uri, influencerița dorind să stea mai mult cu Eva Maria cu care postează frecvent imagini în social media.

„În ceea ce mă privește pe mine, am renunțat la foarte multe lucruri. Nu o spun sub formă de sacrificiu, ci m-am orientat spre altceva ce consider că îmi aduce mult mai multă satisfacție sufletească.

Îmi dedic tot timpul Evei. Este o perioadă foarte frumoasă pentru că în fiecare zi e tot mai fascinantă și e tot mai interesantă. Am oprit în momentul de față toate lucrurile pe care le făceam.

Aveam în desfășurare trei afaceri pe care le-am oprit. Când voi simți, dacă voi simți vreodată, le voi relua”, a mărturisit Denisa Filcea într-o emisiune de la .

Denisa Filcea și Flick, o familie fericită

Flick se bucură că nu pierde niciun moment alături de fetița sa și a frumoasei șatene. Cei doi aleg să stea împreună foarte multă vreme, fie că este vorba de sărbătorile de iarnă, fie de vacanțe în străinătate.

Anul acesta partenerii petrec primul Crăciun cu cea mică și în plus, abia așteaptă să stea acasă de Revelion. De asemenea, Denisa Filcea și soțul său sunt încântați că primesc mereu vizite de la rude și apropiați.

„Avem o conexiune și simt că mă iubește la fel de mult cum o iubesc și eu pe ea. Zilnic vorbesc cu ea, e normal”, a completat fostul om de radio.