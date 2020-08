Denise Rifai: ”Alo, Guvernul României! In spitale se moare pe capete!” Prezentatoare TV a răbufnit

Denise Rifai ceartă Guvernul României. A răbufnit după ce pandemia provocată de COVID-19 face din ce în ce mai multe victime în România.

Prezentatoare TV e indignată că nimeni nu vrea să respecte măsurile de protecție și de distanțare fizică. Aceasta cere intervenția hotărâtă a autorităților.

Denise Rifai a explodat într-o postare pe pagina de Facebook, unde se întreabă ”unde sunt controalele” și ”încotro” ne îndreptăm

Denise Rifai e supărată pe Guvernul României

Denise Rifai cere intervenția urgentă a autorităților, controlarea și pedepsirea agenților economici care nu iau măsuri împotriva grupurior mari de persoane. Intervenția prezentatoarei TV vine în contextul în care avem o explozie a numărului de persoane infectate cu noul coronavirus.

“Deci sunt PLINE OCHI ABSOLUT TOAAAATE LOCALURILE IN BUCURESTI, PESTE TOT! Si inteleg ca si la Mare! Si nimeni, nimeni, nimeni nu poarta nicio masca! Si se danseaza! Si se sta la bar! Si se inghesuie oamenii in localuri, fie ele restaurante sau cluburi! Cum este posibil? Ce Fac autoritatile? UNDE SUNT CONTROALELE? Mai, suntem bine?! Alo, Guvernul Romaniei!!!!! In spitale se moare pe capete! Incotro?!”, a scris Denise Rifai pe pagina de Facebook.

România are cea mai mare rată de pozitivare din Uniunea Europeană, un raport de 19 decese la un milion de locuitori în 14 zile. Media europeană este de 5 ori mai mică.

De asemenea, în țara noastră, numărul de noi cazuri descoperite la 100.000 de locuitori este de aproape 4 ori mai mare decât media europeană.

Cele mai multe noi cazuri de infectări cu COVID-19 au fost depistate în ultimele 14 zile în Spania unde s-au înregistrat peste 28.000 de infectări. România(15.420) și Franța sunt următoarele în clasament. De menționat că populația țării noastre este de 3 ori mai mică decât în cele două state menționate.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.087 cazuri noi de COVID-19, din 11.846 de teste. Au murit 37 de persoane din cauza infecției cu coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt internați 479 de pacienți.

