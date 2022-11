Denise Rifai, confesiuni sincere despre religie și copii. De ce nu a devenit mamă până la 37 de ani

Denise Rifai a făcut confesiuni sincere despre religie și copii. Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit deschis despre familia sa și despre motivul din care nu a devenit mamă până la vârsta de 37 de ani.

Denise Rifai a vorbit despre religie și copii. De ce nu a devenit mamă până la 37 de ani

Denise Rifai a spus de curând în emisiunea online ”În Oglindă” că nu este ușor să te naști

Prezentatoarea a detaliat că în timpul regimului Ceaușescu mama și tatăl său au întâmpinat dificultăți în a se căsători. De asemenea, ea în copilărie avea numeroase interdicții.

”Pentru că vorbim de regimul Ceaușescu, nu aveau voie să se căsătorească de regulă româncele cu cetățeni arabi. Aveau permisiune, urmau să primească acest document pe care se puteau căsători dacă apărea un copil. (…)

O fată dintr-o lume arabă devine liberă pentru că se naște pe pământ european. E foarte greu să te naști într-o familie mixtă, unde amândoi sunt puri. El, un arab pur și bărbat pur, și ea, o femeie pură și o creștină pură. (…)

Eu sunt o femeie arabă într-o lume creștină, într-o lume liberă. Nu aveam voie la petreceri, în vacanțe cu copiii, cu colegii. Nu aveam voie", a detaliat Denise Rifai

Denise Rifai, despre rolul de mamă: ”Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil”

În ceea ce privește rolul de mamă, Denise Rifai a ținut să clarifice că nu a reușit până la cei 37 de ani să aducă un copil pe lume,

”Eu am 37 de ani și nu am copil încă. Am fost concentrată pe carieră. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar când să-l am, când să-l fi crescut în anii aștia când eu n-am făcut decât să muncesc”, a mai declarat Denise Rifai.

Totodată, moderatoarea emisiunii ”40 de întrebări” a dezvăluit că nu i-a prezentat până acum niciun bărbat tatălui său și că acesta nu a avut așteptările clasice de la ea.