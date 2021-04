Dennis Man, lăudat de antrenorul Parmei după primul gol în Serie A: „A crescut foarte mult”

Dennis Man a fost integralist, sâmbătă, pentru al treilea meci consecutiv de la transferul la Parma și a marcat primul lui gol în Serie A, cu o execuție imparabilă de la marginea careului.

Antrenorul Roberto D’Aversa a lăudat evoluția lui Man și a apreciat că atacantul român se integrează tot mai bine în echipa gialloblu. Pentru prestația lui din meciul cu Benevento, parmalive.com i-a acordat cea mai mare notă dintre toţi fotbaliştii ”cruciaţilor“ – 6,5.

Într-o situație dificilă în clasament, Parma a obținut un punct în deplasarea de la Benevento, grație golului marcat de Dennis Man, cu o execuţie dificilă şi spectaculoasă, voleu cu piciorul stâng, din interiorul careului.

Roberto D’Aversa: „Dennis Man a făcut un meci foarte bun”

Reușita internaționalului român, care a bifat sâmbătă a 10-a apariție în tricoul Parmei, nu a ajutat echipa să iasă din zona roșie a clasamentului, însă progresul lui Dennis Man este evident.

„Regretul este că am fi putut obține mai mult, trebuie să lucrăm la evoluția noastră înainte de etapa viitoare, în care avem un meci foarte dificil cu Milan. Deși am fost conduși de două ori, ne-am descurcat bine să revenim și am avut o șansă senzațională să marcăm golul victoriei, prin Man. Suntem conștienți că dacă intrăm pe teren cu determinarea să facem lucrurile corect putem pune orice echipă în dificultate, pentru că avem calitate.

Este important ca jucătorii să se cunoască între ei, acest lucru durează, dar jucătorii noi cresc foarte mult. Man a făcut un meci foarte bun, deși a fost ocupat cu echipa națională. De asemenea, dau senzația de apartenență la grup, ceea ce este foarte important în realizarea obiectivului final.

Mai sunt nouă meciuri pe care trebuie să le înfruntăm cu atitudinea potrivită, fără să aruncăm punctele pe fereastră, a declarat tehnicianul Parmei.

Transferat la Parma la sfârșitul lunii ianuarie, pentru 13 milioane de euro, Dennis Man a prins minute meci de meci ajungând în acest moment titular în echipa de pe Ennio Tardini. Mai mult, în minutele adiționale, Man putea aduce victoria echipei lui, în deplasarea de la Benevento, dar a ratat o reluare cu capul.

Misiune ”posibilă” pentru Man și Mihăilă, în finalul sezonului

Cu nouă etape înaintea ultimului fluier al sezonului în curs, echipa românilor Dennis Man și Valentin Mihăilă este penultima în clasament, dar acest lucru se poate remedia în condițiile în care parmegiani vor întâlni în etapele de final trei dintre echipele aflate și ele în suferință: Cagliari, Crotone și Torino.

AC Milan, Juventus, Atalanta, Lazio, Sassuolo și Samdoria sunt ceilalți adversari ai Parmei din ultimele etape ale sezonului 2020/2021 în Serie A.

În acest moment, AC Torino ocupă poziția a 17-a, prima deasupra liniei roșii a clasamentului, cu 24 de puncte, patru peste Parma.