Deputatul Dumitru Focșa divorțează de soția ”excesiv de geloasă”, pe care a agresat-o la începutul acestui an. Ce avere împart cei doi

Dumitru Focșa, deputatul exclus din AUR pe motiv că și-a agresat soția, a cerut oficial divorțul de partenera lui de viață, Claudia. În luna ianuarie, femeia a sunat la 112 să reclame că a fost bătută, însă a refuzat să fie transportată la spital.

Dumitru Focșa și soția lui divorțează ”prin acord”

Acțiunea a fost înregistrată la Judecătoria Constanța pe data de 8 mai, avându-l ca reclamant pe Dumitru Focșa. Obiectul procesului este ” ”, semn că cei doi au ajuns la o înțelegere în privința separării legale. Dumitru și Claudia Focșa sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună un copil. Instanța nu a stabilit, încă, data primului termen.

Dumitru și Claudia Focșa dețin, împreună, o casă de 96 mp și un teren de 980 mp în comuna constănțeană Lumina. În declarația de avere de anul trecut, deputatul a mai trecut două terenuri, de 5.000 mp și 4.300 mp, la care este titular în proporție de 100%.

În 2022, familia Focșa mai deținea două autoturisme (un Volvo și un Ssangyong), și avea datorii de 20.000 de euro și 141.000 de lei. Potrivit documentului, soția lui Dumitru Focșa nu a avut venituri în perioada 2021-2022.

Soția deputatului: ”M-am mutat la mama”

Soția deputatului a dezvăluit, la puțin timp după incidentul din ianuarie, că nu mai locuiește împreună cu aceasta. Ea a mărturisit că a luat cu ea copilul și s-a mutat la Brăila, la mama ei, acolo unde își va ”continua viața, de acum înainte”.

Tot atunci, femeia a dezvăluit că este de acord să divorțeze, susținând că a fost înșelată cu o colegă de partid și .

”El are o fire mai impulsivă, dar acum, de data asta, s-a întâmplat într-un context în care s-au acumulat mai mulți factori. A cedat nervos. Sigur că eu consider că nu trebuie să se ajungă niciodată la așa ceva. De aceea am făcut toate demersurile legale, de aceea voi demara și procedura de divorț.

Am părăsit domiciliul. Copilul este cu mine, se va urma și în privința copilului tot procedura legală, autoritățile își vor face datoria. Și în acest caz am fost ajutată, am fost consiliată”, a declarat Claudia Focșa la .

Dumitru Focșa susține că incidentul a fost generat de soție

De cealaltă parte, Dumitru Focșa spune că ”incidentul a fost generat de soție prin gelozie extremă”, dar a negat că a bătut-o. Totuși, bărbatul a recunoscut că și-a luat soția ”de gât” și i-a strigat că nu mai suportă.

”Dacă printre vorbele mele, mai mult strigăte, „tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!”, după ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul”, a scris Dumitru Focșa pe contul lui de Facebook.

Totuși, în martie, Dumitru Focșa a postat pe contul lui oficial imagini în care apare alături de soția sa, la petrecerea de ziua de naștere a fiicei lor, care tocmai a împlinit 10 ani.

Focșa a fost exclus din AUR

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 5 ianuarie, în jurul orei 02:00, atunci când un echipaj de poliție s-a deplasat la domiciliul familiei Focșa, situat în localitatea constănțeană Lumina, după un apel la 112. Polițiștii au notat în procesul verbal că femeia prezenta ”urme vizibile de violență” dar că aceasta a refuzat să primească îngrijiri medicale sau să beneficieze de un ordin de protecție provizoriu.

Oamenii de ordine au întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de violență în familie. Ulterior, Dumitru Focșa avea să declare că își va demisia din parlament dacă rezultatele anchetei vor arăta că este vinovat. De asemenea, el a acuzat că este supus unui veritabil linșaj mediatic.

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, la rândul ei, că a demarat o anchetă proprie, prin intermediul Juriului de Onoare al partidului, care a ajuns la concluzia că ”acuzațiile apărute în spațiul public se confirmă”. Drept urmare, AUR l-a exclus pe Dumitru Focșa din rândul membrilor. În luna martie, deputatul a anunțat că a aderat la un partid nou pe scena politică, Uniunea Națiunii Române.