Despărțirea momentului în showbiz. Celebra cântăreață a fost părăsită înainte de Crăciun

Mariah Carey își va petrece sărbătorile de iarnă singură. Celebra cântăreață s-a despărțit de iubitul tinerel, Bryan Tanaka. Se pare că diferența mare de vârstă dintre ei și-a spus cuvântul. Conform presei internaționale, Bryan Tanaka își dorea copii, însă solista nu voia să-și mai întemeieze o familie.

Mariah Carey, supranumită Regina Crăciunului, nu are deloc noroc în dragoste! În prag de Crăciun, solista s-a despărțit de iubitul tinerel, Bryan Tanaka. Motivul separării ar fi acela că bărbatul își dorea urmași, iar cântăreața refuza vehement. Între cei doi este o diferență de vârstă de 14 ani.

„El vrea să aibă o familie. Ea nu mai vrea asta. Vrea să înceapă să aibă propria lui viață”, au declarat surse din preajma lui pentru publicația Page Six. începând din anul 2006 și au început să se întâlnească 10 ani mai târziu, în anul 2016. Cei doi s-au iubit timp de șapte ani.

Bărbatul de 40 de ani a fost dansator în formația solistei

Mariah Carey a anunțat, oarecum indirect, că nu mai formează un cuplu cu Bryan, după ce a declarat pentru People, la începutul lunii decembrie, că a avut un an extrem de dificil. Solista are deja doi gemeni dintr-un mariaj anterior, iar Bryan Tanaka își dorea, cel mai probabil, ca Mariah să-i ofere moștenitori.

„Am așteptat cu nerăbdare acest Crăciun, cam tot anul. Încă de anul trecut – pentru că anul trecut nu a fost cel mai grozav. Le sunt recunoscătoare pentru tot, dar nu a fost cea mai distractivă versiune a Crăciunului pentru mine”, a spus cântăreața.

și iubitul ei, Bryan Tanaka, s-au afișat ultima dată împreună în luna martie a acestui an, când solista și-a aniversat ziua de naștere. De asemenea, dansatorul Bryan Tanaka a lipsit și din turneul „Merry Christmas One and All!”, care a început în luna noiembrie la Yaamava Resort & Casino din Highland, California.

Totuși, nu este prima dată când cei doi se despart! Mariah Carey s-a mai separat o dată de Bryan Tanaka în anul 2017, dar s-au împăcat la scurt timp. De data aceasta, se pare că separarea este una definitivă.

Artista are doi copii cu Nick Cannon

Diva pop Mariah Carey are doi copii, pe gemenii Monroe și Moroccan, concepuți cu fostul ei soț, Nick Cannon. Acesta a fost căsătorit cu superstarul pop Mariah Carey, 54 de ani, din 2008 până în 2016 și are cu ea gemenii Monroe și Moroccan, în vârstă de 12 ani.

„Cea mai mare? Vorbesc serios, am vorbit întotdeauna despre asta. Apoi devine viral și fanii se supără pe mine. Aveam 12 ani când aveam postere cu Mariah Carey pe perete, iar apoi a devenit soția mea. Este cea mai simpatică persoană pe care am cunoscut-o”, a spus Cannon, potrivit People.