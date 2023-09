Despărțirea momentului! Teodora Stoica și BRomania nu mai sunt împreună!

Teodora Stoica și BRomania nu mai sunt împreună! FANATIK a aflat vestea momentului despre cel care era cel mai fresh cuplu din România!

Teodora Stoica și BROmania s-au despărțit!

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, se pare că povestea de amor dintre fata lui Mihai Stoica și actorul și regizorul Matei Dima a ajuns la capăt de drum, motivele fiind, deocamdată, o mare enigmă.

FANATIK a aflat că Matei Dima a lipsit de la cel mai important eveniment care a avut loc recent în viața fetei lui Meme Stoica. Dacă până acum, în scurtul timp petrecut împreună, au fost peste tot, chiar și la un meci jucat pe Arena Națională, acum, când a fost vorba despre ziua de naștere a Teodorei, iubitul ei a lipsit cu desăvârșire.

Mai precis, sâmbătă, pe 23 septembrie 2023, Teodora Stoica și-a ținut ziua de naștere și a făcut mare chef… Party de la care BRomania a lipsit, semn clar că porumbeii s-au separat.

Până la acest moment, niciunul dintre protagoniștii implicați nu a postat ceva legat de situația dintre cei doi. Rămâne, până una-alta, un mister motivul pentru care Bro și Teodora nu mai sunt un cuplu.

Matei Dima și fata lui Mihai Stoica au văzut împreună partida FSCB – CFR Cluj jucată pe Ghencea

Vestea că s-a combinat cu Teodora Stoica a făcut înconjurul ziarelor și site-urilor din România la finalul lunii august. Nu se știe cu exactitate când a început relația lor, însă, oficial, aceștia au fost împreună aproximativ o lună.

BROmania și Teodora Stoica au fost surpinși în ultima lună în mai multe ipostaze romantice. Matei și fata lui Meme Stoica au fost surprinși prima dată pe litoralul românesc de iar apoi a publicat niște imagini în care fata lui Mihai Stoica a urmărit meciul jucat de FCSB în Ghencea cu CFR Cluj, unde a fost însoțită de BRo.

BRomania e cel care face primul pas în relații: „Eu scriu fetelor de ani de zile”

Înainte de Teodora Stoica, Matei Dima s-a iubit cu o tânără pe nume Daniela, cu care spera să formeze o familie. Producătorul filmului„ Miami Bici” a vorbit despre fosta parteneră invitat în podcastul lui

Bărbatul părea extrem de entuziasmat și, din declarațiile făcute, nu părea că acea relație urma să se sfârșească. Învățând ceva din experiența trăită alături de Daniela, se pare că Matei a luat decizia de a nu își mai expune viața personală. În relația cu Teodora Stoica, actorul a folosit tăcerea ca răspuns atunci când a fost întrebat despre noua sa idilă.

În emisiunea online a lui Măruță, Matei Dima a povestit că el este cel care face, de obicei, primul pas. Asta înseamnă că și în cazul Teodorei Stoica, el a fost cel care a reușit să o cucerească. Soarta a hotărât cu totul altceva, în cele din urmă, și anume că aventura lor trebuia să se încheie.

„Da, normal. Eu scriu fetelor de ani de zile. Am ani de zile de burlăcie. (…) I-am scris. Am început să vorbim o perioadă. După ne-am întâlnit. Clasicele. Suntem de aproape un an împreună”, spunea Matei Dima în podcastul lui Cătălin Măruță despre fosta sa relație, cea cu Daniela.