Destinația de vacanță care i-a impresionat pe doi turiști români: “A spulberat topul preferințelor și a ajuns direct pe locul 1”

Doi turiști români au fost recent într-o vacanță de vis, iar destinația este una foarte vizitată, în orice sezon. Experiența a fost una inedită pentru cei doi, care au relatat totul în mediul online.

Mulți români au făcut deja , în timp ce alții încă se mai documentează cu privire la destinațiile de vacanță pe care să le aleagă, sperând să găsească cele mai bune oferte.

Pe grupurile de Facebook dedicate vacanțelor există numeroase anunțuri. De asemenea, cei care s-au întors recent din concedii postează în număr mare pe grupuri, iar recomandările lor sunt foarte utile pentru cei care vor să aleagă ceva nou.

Destinația este perfectă în orice anotimp și are multe atracții turistice, în afară de plajele de vis. Printre obiective se numără și vechiul oraș cu străzi înguste și clădiri vechi de sute de ani, precum și muzeele și galeriile de artă. De asemenea, există și numeroase opțiuni pentru cumpărături și divertisment.

Cei care vor să ajungă la Nisa trebuie să știe că se găsesc pentru toate bugetele. Turiștii pot opta atât pentru hoteluri de lux, cât și pentru apartamente sau hosteluri. Prețurile sunt mai mari în timpul sezonului de vârf, adică în perioada iunie – septembrie.

Cât costă o vacanță la Nisa

Un tânăr a vorbit despre vacanța petrecută la Nisa, aflată pe Coasta de Azur din Franța, în martie. Acesta a fost alături de partenera sa și a explicat cum a decurs concediul, dezvăluind și costurile.

“Prima vacanță din acest an a fost și cea care a spulberat topul preferințelor și a ajuns direct pe locul 1. În ianuarie, când sunt super oferte la biletele de avion, am rezervat biletele pentru perioada 14-19 martie la Wizz pe care am achitat 380 de lei.

Cazarea a fost rezervată tot din ianuarie prin Air BnB, un studio la etajul 6 cu vedere la mare chiar pe Promenade des Anglais. Pentru 5 nopți am achitat 1.900 de lei”, a povestit tânărul pe un grup de Facebook, notează .

“În timpul vacanței, cei doi au folosit transportul în comun. Au cumpărat un abonament de 10 călătorii pentru mijloacele de transport, iar prețul pentru o cartelă este de 10 euro.

Cartela se taxează la fiecare urcare, de 2 ori dacă sunteți doi, ca noi, și are valabilitate 74 minute, dar chiar dacă se schimbă mijlocul de transport tot trebuie taxat, doar că nu îți mai ia din călătorii. (drumul nu trebuie să fie dus-întors pentru a fi în valabilitatea celor 74 min).”, a continuat tânărul.

Cei doi au avut un supermarket la parterul blocului în care au închiriat apartamentul, iar de acolo și-au făcut cumpărăturile necesare.

După ce au început să se plimbe pe promenade, cei doi au mers 4 km pe faleză și au văzut și Hotelul Negresco, fondat de un român, precum și pe lângă Jardin Albert 1er.

Ce i-a impresionat pe cei doi turiști români

A doua zi, cei doi au mers la Cannes. “Am făcut în jur de 1h și 30 min până la stația care avea să ne ducă în (deschide la ora 07:30 închide la ora 13). Ajunși la spartul târgului, în jurul orei 11:30 deja piață era aproape goală. Am luat-o la pas spre catedrala Notre-Dame d’Esperance situată pe colină.

De acolo am avut priveliștea asupra portului din Cannes cât și a orașului. Privit de sus era superb, dar trebuia luat și la pas bineînțeles. Coborând de pe colină, să mergem spre Palais des Festivals ne strecurăm la propriu printre o mulțime de oameni îmbrăcați la patru ace.”, a mai scris acesta.

Cei doi turiști au mers și pe cunoscutul bulevard și au ajuns apoi până la Port Pierre Canto. La întoarcere, au mers tot pe bulevard, dar pe partea cu magazinele de lux, cu branduri exclusiviste, cu prețuri de zeci de mii de euro. Au luat prânzul pe malul Port de Cannes, unde s-au bucurat de o priveliște de vis.

“Totul a fost prea frumos acolo”

În vacanța lor, cei doi au vizitat și Monaco, la aproximativ 20 de km nord-est de Nisa. “Joi urma să ne vedem visul cu ochii, celebrul Monaco! (…) Aveam prima oprire din Monaco la stația Place d’Armes, apoi am urmat indicatoarele care sunt de foarte mare ajutor să ajungem la Jardin Exotique.

Știam că este închisă dar am vrut să mergem înspre ea, știind că de acolo sunt peisaje minunate și nu ne-am înșelat. De acolo am admirat Port de Fontveille cât și Port Hercule”, a mai povestit turistul.

Au mai mers la Palatul princiar, dar și la Cathedrale de Monaco și la Jardin Saint Martin, parcul din fața catedralei. Accesul în parc și la catedrală este gratuit. Un alt obiectiv pe care l-au vizitat a fost Oceanograful, care a costat 19 euro de persoană. Au mers, de asemenea, și la Casino de Monte-Carlo.

În holul Casino-ului, accesul a fost gratuit în hol, cu controale de securitate. Pentru continuare vizitei, prețul este de 17 euro de persoană, însă nu se pot face fotografii. Bagajele se lasă la garderobă în timpul vizitei.

“Clădirile sunt parcă din altă lume, aceleași branduri de lux adunate strategic la parterul lor, mașinile de lux la tot pasul, ambarcațiunile de milioane de euro, grădinile luxuriante cât și toată frumusețea locului ne-au marcat, Totul a fost prea frumos acolo!”, a mai scris tânărul despre vizita în Monaco, pe grupul de Facebook .

La finalul vacanței, cei doi au mers la Marineland Antibes, cel mai mare parc marin din Europa. Suprafața acestuia este de peste 25 de hectare. Prețul pentru două persoane, atât pentru parc, cât și pentru Villa Ephrussi de Rothschild, a fost de 88 de euro. Pe pagina de Facebook pot fi văzute mai multe imagini din vacanța celor doi.