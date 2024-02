Destinații de top de la Wizz Air. Cele mai tari călătorii pe care le poți face. Prețurile sunt chiar ieftine din România

Destinații de top de la Wizz Air. Compania aeriană maghiară, deținută de Wizz Air Holdings Plc, a fost desemnată în 2023 cea mai bună companie aeriană low-cost din Europa, în cadrul celei de a 30-a ediții a World Travel Awards. De asemenea, în ultimii ani, Wizz Air a devenit cea mai sustenabilă companie de zbor din punct de vedere ecologic pe plan global. Din acest an, Wizz Air le face turiștilor o nouă surpriză și introduce destinații noi. În materialul următor vă arătăm care sunt destinațiile de top de la Wizz Air! Și prețurile la bilete sunt destul de ieftine.

Care sunt destinațiile de top Wizz Air

Destinații de top de la Wizz Air. De la an la an, compania aeriană maghiară și-a dublat traficul total de pasageri. În prezent, Wizz Air are 45,7 milioane de pasageri, iar flota companiei aeriene a crescut la 177 de aeronave.

„Suntem incredibil de onorați că juriul a ales Wizz Air pentru acest prestigios premiu. Ne reafirmă încrederea că angajamentul nostru față de serviciile de calitate pentru clienți și zborurile sustenabile reprezintă decizia corectă. Această recunoaștere servește ca o dovadă a dăruirii echipei noastre muncitoare și a loialității pasagerilor noștri.”, declara András Radó, Senior Communications Manager la Wizz Air, în 2023.

Rute noi de la Wizz Air

Din acest an, . În plus, prețurile la biletele vor fi pentru toate buzunarele, așa că se vor vinde ca pâinea caldă. Tarifele către aceste destinații sunt destul de accesibile. Drept urmare, nu vă rămâne decât să rezervați bilete, dacă vreți să petreceți vacanțe de vis peste hotare. Așadar, cele mai tari destinații de top Wizz Air din București sunt următoarele:

către Abu Dhabi – Emiratele Arabe, prețurile pornesc de la 456 de lei de persoană. Dacă sunteți înscriși în Club Wizz Air, biletul va fi de 405 lei.

către Barcelona – Spania, prețurile biletelor pornesc de la 689 de lei pentru o singură persoană.

către Dubai Emiratele Arabe, tarifele biletelor sunt de la 1.048 de lei de persoană.

către Larnaca – Cipru, prețurile pornesc de la 568 de lei pentru o persoană.

către Tel-Aviv – Israel, prețul este de 659 de lei pentru o singură persoană.

Din acest an, și către Viena, Bruxelles, Larnaca, Basel, Abu Dhabi, Paris, Munchen, Dublin, Grecia și Spania. De asemenea, de la finalul lui 2023, pasagerii din Cluj-Napoca vor putea zbura cu Wizz Air direct că Milano Bergamo și Bruxelles Charleroi. În plus, din martie 2024, clujenii vor avea la dispoziție mai multe zboruri. Acestea leagă Cluj-Napoca de Milano Bergamo, Malaga, Barcelona, Bologna, Basel-Mulhouse-Freiburg, Roma Ciampino și Madrid,

„Wizz Air oferă o gamă largă de rute la prețuri reduse din orașul transilvănean către cele mai atractive țări și metropole din Europa și Orientul Mijlociu, cu un total de 41 de destinații din 16 țări. În contextul cererii în creștere așteptate pentru călătoriile din următorul sezon al sărbătorilor de iarnă și pe parcursul anului viitor, Wizz Air dorește să ofere pasagerilor mai multe zboruri.” după cum a transmis compania de zbor, într-un comunicat de presă.

Prețuri Wizz Air

Wizz are 3 mari categorii de taxare, și anume: tariful basic, tariful wizz go/ family go și tariful wizz plus. Tariful basic include un bagaj de mână gratuit (dimensiunea maximă: 40 × 30 × 20 cm) și check-in online.

Tariful wizz go este pachetul ce include selectare locuri ( fără cele cu spațiu suplimentar pentru picioare), un troller (55 × 40 × 23 cm, max. 10 kg), îmbarcare prioritară, un bagaj de mână suplimentar (40 × 30 × 20 cm), pus sub scaun, și check-in online cu până la 30 de zile înainte de călătorie.

Tariful wizz plus permite să aveți un troller suplimentar, dimensiuni maxime: 55 × 40 × 23 cm, 10 kg și un bagaj de mână gratuit, dimensiuni: 40 × 30 × 20 cm. Pentru acest plan tarifar, puteți duce un bagaj de cală de 20 kg, cu dimensiuni maxime: 149 × 119 × 171 cm.

De asemenea, Wizz Air pune la dispoziția clienților și vouchere, evident contra cost, care le permite o mare varietate de servicii suplimentare. Taxele pentru vouchere pornesc de la 25 de euro și include vouchere pentru 190 de destinații, la alegere.

Dacă dețineți un voucher, îl puteți folosi pentru a rezerva bilete wizz air. Dacă există și o diferență de sumă, aceasta trebuie achitată folosind un card bancar. Turiștii trebuie să știe că voucherele pot fi valorificate pe wizzair.com și pot fi folosit pentru orice zbor programat, operat de Wizz Air Hungary Ltd.

De precizat că voucherul poate fi folosit pentru o călătorie dus-întors a unui singur pasager. În plus, acesta nu acoperă taxele aferente serviciilor opționale, precum (îmbarcarea prioritară, loc cu spațiu suplimentar pentru picioare și nici taxele pentru bagajele mari de cală. Aflați mai multe informații pe

Bagaj Wizz Air. Ce poți lua cu tine în avion

În ceea ce privește bagajele Wizz Air, compania aeriană are anumite politici. Spre exemplu, puteți lua la bordul aeronavei doar lichide care se află în recipiente de maximum 100 ml, ambalate într-o pungă de plastic de 1 litru, transparentă și resigilabilă, iar dimensiunea ei să nu depășească 20 × 20 cm. Toate bagajele pasagerilor se verifică la aeroport, înainte de îmbarcare.

De asemenea, bagajul de mână Wizz Air este o geantă mică ce poate fi luată la bord, pe lângă troller. Bagajul de mână trebuie să se încadreze în dimensiunile specificate de Wizz Air. Și anume 40x 3o x 2o cm și să nu depășească 10 kg.

Dacă depășește această greutate, veți fi obligați să plătiți taxe extra. Acestea se calculează astfel: dacă este în sezon sau extrasezon/ dacă ați plătit online, prin centrul telefonic Wizz sau la aeroport/ greutatea bagajului dvs.

Spre exemplu, pentru o taxă bagaj extrasezon 10 kg veți plăti între 9-47 de euro. Cea mai mare taxă de bagaj de 32 de kg costă 110 euro. Mai mult de atât, atunci când călătoriți cu Wizz Air, în bagajul de mână sau troller puteți avea următoarele articole:

haină sau pătură;

telefonul mobil;

materiale de citit pe perioada zborului;

pentru copiii sub doi ani: mâncare pe toată durata zborului și un cărucior pliabil pentru sau un pătuț mic;

cârje pentru pasagerii cu dizabilități.