Detalii din negocierile FCSB pentru Arcul de Triumf. Cât valorează polița

informație anunțată în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali a încercat din răsputeri să ducă meciul pe stadionul Ghencea, dar fără sorți de izbândă.

Radu Popa, administratorul de la „Arcul de Triumf”, detalii de la negocierile cu FCSB. Cât costă polița de asigurare

„Arcul de Triumf” a fost soluția de avarie, iar Radu Popa, administratorul bazei a dat detalii de la negocieri în

„(n.r. – cât a durat negocierea?)Noi am stabilit o procedură de punere a dispoziție pentru toate meciurile care doresc să se dispute pe arena administrată de noi și în conformitate cu procedura încercăm să fim cât mai profesioniști și să dureze cât mai puțin. Aici nu vorbim de cât a durat negocierea. Dacă avem o procedură, avem o procedură standard și ne-am înțeles imediat.

La masa oamenilor buni are loc toată lumea. Aici la ‘Arcul de Triumf’ sub deviza ‘Sportul e prioritate națională’, absolut toate echipele, în ordinea priorităților, echipe naționale, olimpice, până la cluburi private, își găsesc locul făcând un program și un management bun, își găsesc locul sub acoperișul nostru.

(n.r. – contractul pentru FCSB a fost altul decât pentru Dinamo – Craiova, de exemplu?) Nici vorbă. E același contract pentru toată lumea. Doar am schimbat numele beneficiarului, atât.

(n.r – ați cerut asigurare de gazon sau nu există așa ceva?) Nu există așa ceva. Noi avem o asigurare pentru ruina edificiului, așa se numește în termeni juridici asiguratorii, în valoare de 250.000 de euro. Avem și noi asigurare. Normal, echipele prezintă poliță de asigurare. Și Dinamo, și FRF, și AFAN, acum FCSB. Dar avem o asigurare pe care juriștii noștri, avocații noștri, au gândit-o și au inserat-o în contract.

Plus alte clauze, cu evaluarea pagubelor, pentru că niciun asigurator nu asigură vandalismul. Vandalismul este suportat de organizator. În urma evaluării se face procesul predat de stadion la începutul meciului și al evenimentului și apoi se face procesul verbal de predare cu daunele pe care le constatăm împreună, comisia noastră cu comisia organizatorului.

Sunt bani seperați. Lui Dinamo i-am luat la fiecare meci 10-15-20 de scaune, pe care noi a doua zi, a treia zi ne apucăm să le punem la loc și el le plătesc separat. La început, nu vă ascund aveam și noi trei clauze. Nu însumau 750.000 de euro, însă, în urma discuțiilor cu FRF și a specialiștilor de acolo, am convenit să rămânem la o singură clauză. Dânșii ne-au sfătuit că o singură clauză e suficientă și restul, pentru vandalism, să fie achitată separat de organizator.

(n.r. – este garantată cu vreun bilet la ordin?) La noi nu. (n.r. – ce acoperă această poliță, concret?) Această poliță acoperă spectatorii, acoperă evenimentul complet. Avem niște clauze speciale puse de asigurator. Acoperă și damageuri la gazon, dar nu din cauza uzurii de joc. Dacă spectatorii aruncă cu petarde și gazonul se strică, e vandalism și iar nu e acoperit de poliță. Și atunci plătește organizatorul evenimentului.

Sunt foarte multe lucruri care se pot întâmplă. Să zicem o revoltă și spectatorii sunt călcați în picioare. E poliță pentru terți, fiecare spectator e asigurat pe arenă. Se întâmplă Doamne ferește să cadă din tribună cineva, să se împiedice, să se creeze o ambuscadă. Poate fi un cutremur, o indundație. Sunt mai multe clauze pe care asiguratorul le-a pus în această poliță.

(n.r. – de ce nu ați cerut nicio sumă pentru gazon?) Pentru că dacă Doamne ferește se întâmplă, FCSB va plăti. Vor veni comisii și de la noi și de la ei. Firma care se ocupă de întreținerea gazonului ne va spune cât costă și vom încerca să îl refacem rapid pentru meciul următor, meciul următor fiind tot cu FCSB din Conference League.

Am considerat că legile comerciale, codul comercial îți permite să faci anumite contracte și anumite articole de lege care se reglează ulterilor. Ulterior comisia lor vede pagubele create, comisia noastră o constată, firma care administrează gazonul face socoteala și ei plătesc”, a declarat Radu Popa, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

