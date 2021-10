Detalii din vestiar înainte de Tottenham – Manchester United. Cum au reacționat „diavolii” după umilința cu Liverpool

. Presa din Anglia a vuit în această săptămână despre posibila înlocuire a norvegianului cu Antonio Conte, dar antrenorul în vârstă de 48 de ani rămâne pe Old Trafford, cel puțin până la meciul cu Tottenham.

Manchester United este într-o situație extrem de ingrată în campionat. „Diavolii roșii” au o serie de patru meciuri consecutive fără victorie și sunt pe locul 7, cu 14 puncte, la trei lungimi de top 4.

În etapa a 10-a, United joacă pe terenul lui Spurs, sâmbătă, 30 octombrie, de la ora 19:00. Va fi ultimul test înaintea returului cu Atalanta, din UEFA Champions League, competiție în a cărei grupă „diavolii” sunt pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat fotbaliștii lui Manchester United după umilința cu Liverpool

Înaintea meciului cu Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer a dezvăluit care este atmosfera din vestiarul lui Manchester United, după cea mai dură înfrângere din istorie cu Liverpool.

„A trebuit să trecem peste rezultat și peste prestația pe care am avut-o împotriva lui Liverpool. Știm că nimic nu ne-a ieșit bine, dar se întâmplă, iar fotbaliștii ar trebui să treacă peste peste.

ADVERTISEMENT

De aceea jucăm fotbal. Trebuie să ne gândim la următorul meci și să ne asigurăm că suntem pregătiți. La următorul meci poți rezolva toate problemele. Săptămâna aceasta ne-am antrenat foarte bine”, a declarat Ole Gunnar Solskjaer.

Managerul norvegian a dat detalii de la ședințele de pregătire ale „diavolilor roșii” de dinaintea partidei cu Spurs.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să avem cu orice preț o reacție. Este datoria mea să îi refac mental pe fotbaliști. Eu sunt responsabil de cum reacționează jucătorii, de rezultat și de performanță”,

Am lucrat pe teren, am lucrat la toate detaliile necesare unui fotbalist. Nu au fost doar antrenamente mentale. E vorba de o strategie, de un plan de joc, de tactică, tehnică. Am avut o săptămână bună și simt că băieții sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun, așa cum o fac de obicei.

ADVERTISEMENT

Cu Liverpool am jucat foarte prost. Nimic din ce am plănuit nu ne-a ieșit. Am fost foarte departe de potențialul nostru maxim”, a adăugat Solskjaer.

Solskjaer i-a motivat pe fotbaliști cu exemplul Tyson Fury

În încercarea de a îi motiva pe fotbaliști, Ole Gunnar Solskjaer l-a dat exemplu pe .

ADVERTISEMENT

„Trebuie să recunoaștem că prestația din meciul cu Liverpool e inacceptabilă. Și trebuie să vedem de ce este in acceptabilă. Am făcut analogia cu Tyson Fury pentru că am simțit că suntem ca un pugilist care este pus la podea în primele minute din prima rundă.

Am avut o ocazie, am luat un gol, am vrut să ne revenim, dar ne-am deschis prea mult în fața unei echipe bune. E remarcabil felul în care Tyson Fury s-a ridicat și a continuat, deși fusese pus la podea și numărat până la cinci, șase, șapte.

Ne-am ridicat prea devreme și ne-am grăbit. Trebuie să avem mintea mult mai limpede și comunicarea să fie mai bună”, a continuat managerul norvegian.