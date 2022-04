Detalii mai puțin știute despre Dan Petrescu: „Contează felul în care mergi pe stradă, cum ții apa plată în mână, ce ghete porți. E diabolic”

În timp ce Dan Petrescu pregătește , Marius Onofraș a dezvăluit cum a fost să joace sub comanda „Bursucului”, la Unirea Urziceni în perioada 2006-2009.

Dan Petrescu, caracterizat de Marius Onofraș: „Ne certa și când câștigam meciuri”

Deși a avut viață grea cu Dan Petrescu antrenor, fostul atacant laudă stilul tehnicianului în vârstă de 54 de ani. Onofraș susține că „Buruscul” reușea să se impună încă de atunci în fața jucătorilor. De altfel, în 2009, Petrescu a cucerit primul său titlu de antrenor, cu Unirea Urziceni.

„Dan Petrescu e un antrenor foarte bun. Ceea ce a reușit cu CFR Cluj sau Urziceni nu e întâmplător. E genul de antrenor care nu lasă nimic la voia întâmplării. Pentru el, contează felul în care mergi pe stradă, felul în care ții apa plată în mână, ce ghete porți la antrenament.

El e atent la toate lucrurile acestea și își face o idee despre jucătorii care sunt pregătiți mental pentru meci. Nimic nu e întâmplător la el. E un antrenor foarte implicat, din toate punctele de vedere. Visează fotbal, mânăncă fotbal, e diabolic din punct de vedere sportiv.

Ca fotbalist, trebuie doar să te adaptezi. Depinde ce-ți dorești și tu. Dacă vrei faimă și trofee, trebuie să te adaptezi. Cine nu reușește renunță sau se autoelimină. Pe noi, la Urziceni, ne-a făcut cunoscuți, chiar dacă nu eram jucători extraordinari. Ne-a luat și ne-a modelat după chipul și asemănărea sa. Gândurile noastre mergeau doar către fotbal, a fost un echilibru total din toate punctele de vedere”, a declarat Marius Onofraș, conform .

Moment hilar cu „Bursucul”: „Mi-ai stricat golaverajul, nu e posibil așa ceva!”

Marius Onofraș a rememorat și o întâmplare hilară cu Dan Petrescu, dintr-un meci jucat de Unirea Urziceni cu Poli Timișoara. Fostul atacant a reușit să îl scoată din sărite pe „Bursuc”, despre care FANATIK .

„E un moment pe care n-am cum să-l uit vreodată. Era 17 august, ziua mea de naștere, jucam cu Poli Timișoara. Era 2-0 la pauză pentru noi. Am intrat prin minutul 60. Am dat gol, am dat bară, s-a făcut 4-0. Prin minutul 88, Poli Timișoara primește penalty. În poartă, Bogdan Stelea.

Bate Gigel Bucur, apără Stelea. Au intrat câțiva jucători în suprafața de pedeapsă, s-a repetat iar lovitura. A bătut iar Gigel Bucur, iar a apărat-o Stelică. Din bucuria faptului că a apărat penalty, am mers și am sărit în brațele lui și, trecând prin spatele lui, am atins mingea cu mâna. A văzut arbitrul și a repetat penalty-ul. În cele din urmă, au înscris și s-a făcut 4-1.

Dan Petrescu era foc și pară pe mine, nu știu cum de am scăpat. Spunea ‘Mi-ai stricat golaverajul, nu e posibil așa ceva!’ A fost foarte vocal la adresa mea, cu toate că marcasem. Așa era el ca antrenor, voia întotdeauna să câștige fără să primească gol. Nu aveai cum să te superi, făcea lucrurile corect și aveai ce să înveți de la el”, a adăugat Onofraș.