Dezastru în Craiova după codul roșu de ploi și vijelii. Străzile au fost inundate și casele au rămas fără acoperiș

Localnicii spun că în viața lor nu au văzut o astfel de furtună, iar zeci de case și gospodării din Dolj, dar și peste 53 de străzi din Craiova au fost inundate. Între timp vântul puternic a doborât copaci și a smuls acoperișuri de pe blocuri, în timp ce mașinile erau luate de apă.

Furtună mare la Craiova, dezastru după codul roșu

Meteorologii au trimis mesaj RO-Alert și i-au anunțat pe oameni că este cod roșu de furtună, astfel că sunt rugați să stea în case, iar conform ISU Dolj dezastrul a fost complet și în curtea Spitalului Județean de Urgență, sau în curtea Serviciului de Ambulanță Județean Dolj.

În primă instanță au fost numărate 13 acoperișuri luate de vânt de pe blocuri, în timp ce 4 case au fost afectate. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a decis să oprească circulația tramvaielor în oraș, iar pasajele Universității și Bariera Vâlcii au fost închise circulației mai multe ore.

”S-a oprit circulaţia tramvaielor. Sunt inundate mai multe zone din oraş. Din cauza vântului au căzut mai multe acoperişuri. S-au închis pasajele Universităţii şi Bariera Vâlcii. Toate echipajele noastre sunt în teren pentru a descongestiona străzile de obiectele luate de vânt (RAADPFL şi Salubritate) şi pentru a trage apa din zonele inundate (CAO).

. Pentru cazuri deosebite folosiţi telefonul cetăţeanului 0251/984”, a tranmis primarul Craiovei. Au fost afectate și localitățile Filiași, Podari, Brădești, Melinești, Argetoaia, Breasta, unde au fost inundate case și doborâți copaci sau stâlpi de electricitate.

Pe timpul furtunilor au fost primite zeci de apeluri la 112, în timp ce oamenii au început să se panicheze pe Facebook. Cum se întâmplă la aproape orice furtună, românii au început să viseze din nou teorii ale conspirației și să considere că furtuna nu a fost naturală ci,

”Nu am trăit și văzut fulgere ca acestea niciodată in Craiova, mi se par SF aceste fulgere! Se văzură perfect și de la mine de acasă. Afară se vedea violet, un violet deschis. Eram in grădină cu treabă, însă mirându-mă de ce este culoarea aceasta pe care eu nu am văzut-o niciodată. Bine, norii reflectau această culoare, dar o culoare de un violet ciudat”, a transmis o femeie.

”Este dezastru în Craiova după o furtună incredibilă. Vă pun câteva poze plus contextul mai mare și spuneți voi dacă asta a fost naturală. Imediat după ce am postat, m-au abordat în privat doi meteorologi, oameni pe care nu îi cunosc și care nu se cunosc între ei.

Ideea comună la ceea ce mi-au scris independent unul de celălalt este următoarea (o traduc în termeni profani, ceea ce am înțeles eu): nu pot exista, natural, concomitent, trei nuclee de furtună. Unul este cel natural, celelalte două au fost adăugate (cum? rămâne de văzut). De aici și violența furtunii.

Asa ceva nu am văzut/trăit niciodată aici,la noi în oraș/zonă…este prima dată când îmi plutesc preșurile de la intrările în casă(pe interior) în apă…un fulger a căzut pe casa noastră, ne am speriat îngrozitor,nu pot descrie cum s a auzit/simțit,dar cred că am rămas fără centrală căci nu mai funcționează”, a scris un alt internaut.