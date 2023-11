Dezbatere încinsă despre George Puscas, cel mai contestat din istoria naționalei: “Vezi ce înseamnă când antrenorul te susţine?”

România s-a calificat la Euro 2024 după ce a . “Tricolorii” revin după opt ani la un turneu final, iar marţi, de la ora 21:45, vor juca pentru câştigarea grupei împotriva Elveţiei.

Dezbatere încinsă despre George Puscas, omul cel mai contestat din istoria naționalei: “Vezi ce înseamnă că antrenorul de susţine?”

Unul dintre cei mai contestaţi oameni din istoria naţionalei, . În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici şi invitaţii săi au dezbătut titularizarea atacantului:

Robert Niţă: “Vezi ce înseamnă că antrenorul te susţine, îţi dă încredere? Uite, când antrenorul ţine la un jucător, îl bagă, vorbeşte cu el. Când e mai groasă, iese la rampă Puşcaş, o împunge în poartă. A fost agresiv, a pasa bine”

Răchită: “Nimeni nu a crezut în George Puşcaş, cu excepţia lui Edi Iordănescu”

Vivi Răchită: “Când am văzut echipa dată de FANATIK eram la Plopeni cu CS Dinamo, la meci. Am văzut că era cu Puşcaş titular. Nu le venea să creadă prietenilor mei.

Le-am spus că joacă Puşcaş pentru că este un meci de luptă, dar nimeni nu credea că va fi titularizat. Nimeni nu a crezut în George Puşcaş, cu excepţia lui Edi Iordănescu”

Adrian Ilie: “”Nu sunt fan Puşcaş pentru că mie îmi place un alt tip de jucători”

Adrian Ilie: “Nu sunt fan Puşcaş pentru că mie îmi place un alt tip de jucători. Dar, pentru meciuri de luptă, cum a fost cel cu Israel, în care atacantul trebuie să se bată cu fundaşii adverşi, e bun.

Dar eu nu sunt fan. Pentru meciuri de pe teren propriu când trebuie să marchezi, să construieşti, nu este el recomandat. Dar, aseară a avut spaţii, ocazii, a fost un jucător de luptă.

Alibec nu face efortul ăla în faţă, să fugă de la unul la altul, să ţină puţin acolo. Pe mine m-a surprins Edi cu Ianis şi Drăguş. M-a surprins plăcut şi a ieşit perfect în faţă. Toţi au contribuit la goluri”

Horia Ivanovici: “Parametrii pe care i-a avut Alibec în această săptămână au fost la 50%”

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că unul dintre motivele titularizării lui George Puşcaş este lipsa de formă în care este Denis Alibec, ai cărui parametrii fizici sunt în cădere după transferul în Qatar:

“Se mai întâmplă încă un lucru. Am vorbit cu Cristi Coste, care este acolo şi cu nişte băieţi din staff. Edi Iordănescu are nişte informaţii în plus. Problema cu Alibec este că de când a plecat în Qatar stă foarte rău.

Iar parametrii pe care i-a avut Alibec în această săptămână au fost la 50%. Ăsta a fost şi unul dintre marile motive pentru care Puşcaş a fost titular. Transferul în Qatar l-a tras foarte mult în jos”

