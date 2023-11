Dezbatere încinsă la Fanatik SuperLiga! Marea problemă a României înaintea meciului cu Israel

Echipa națională a României are nevoie de un punct , însă analiștii FANATIK SUPERLIGA se tem că jucătorii se vor mulțumi doar cu egal și vor risca să piardă dramatic calificarea la Euro.

Dezbatere la Fanatik SuperLiga: „Noi întotdeauna am jucat bine și am făcut meciuri mari când am fost cu cuțitul la os”

Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, se teme că mentalitatea balcanică a jucătorilor ne va face să abordăm greșit : „Noi întotdeauna am jucat bine și am făcut meciuri mari când am fost cu cuțitul la os. Când a mai fost și puțină osânză acolo și am mai avut și varianta egalului, undeva în subconștientul lor s-au mai lăsat pe vărfuri sau chiar pe călcâie băieții noștri. Eu mă refer la jucători. Eu știu că antrenorul vine și spune: bă, nu vă gândiți la egal, trebuie să jucăm să câștigăm.

Robert Niță e convins că selecționerul României are în vedere această problemă și lucrează la psihicul jucătorilor: „Eu nu cred că Edi la experiența pe care o are va pregăti meciul de așa manieră încât să fie mulțumit cu un egal. Depinde cum a gestionat Edi zilele astea”.

Cu toate acestea, Bănel Nicoliță știe bine cum funcționează creierul fotbalistului: „Mintea ta oricum rămâne acolo, știi? Că mai ai o șansă. ‘Bă, frate poți să faci și egal să te califici’. Acuma depinde și de fiecare jucător. Eu cred că toți trebuie să se gândească doar la victorie. Pentru că dacă te gândești așa, clar poți să scoți apoi un egal”.

„Cumva eu cred că suntem tot cu cuțitul la os”

Horia Ivanovici a insistat pe acest subiect și a cerut lămuriri suplimentare de la „greii” din studioul emisiunii: „Eu de-asta vă întreb. OK, e foarte frumos, vorbim, băieții ăia sunt acolo în teren. Ei știu totuși că mai am o șansă, mai au un glonte dacă irosesc unul. Nu se poate întoarce împotriva noastră? Să nu jucăm la sacrificiu total cum de exemplu Israel e obligată.

În istoria naționalei noastre doar în meciuri în care am avut nevoie am reușit să ne calificăm. Vezi Danemarca în 1989, Țara Galilor. Când am fost într-o zonă călduță… Eu zic că e nasol rău dacă trebuie să jucăm în ultimul meci cu Elveția și să îi batem”.

Florin Gardoș e de părere că naționala României e „condamnată” să se califice, iar cu elvețienii nu își face nimeni prea multe speranțe: „Cumva eu cred că suntem tot cu cuțitul la os. Eu nu cred că e cineva care să zică: ‘Lasă că dacă pierdem cu ăștia batem Elveția’.

Așa cum sunt ei săracii, că nu prea înțelegi ce fac în multe momente, pierd puncte pe final. Cred că dacă noi am avea calitatea aia, cu jucători la Manchester City, Leverkusen și așa mai departe, cred că presa din România i-ar face franjuri, i-ar distruge efectiv la cum joacă”.

Fostul stoper al naționalei crede totuși că faptul că România are nevoie de o remiză cu Israel se va vedea în abordarea jocului: „Revenind la meciul cu Israel, eu cred totuși că va fi acolo un pic de pragmatism și vom încerca să speculăm pe contraatac”.

„Cu cât va trece timpul la scor egal, va fi presiune mai mare pe ei, vor forța și poți să îi prinzi”

Robert Niță vine însă cu o altă teorie testată în multe meciuri importante: „Trebuie să ne gândim și la alt lucru. Cu cât va trece timpul la scor egal, va fi presiune mai mare pe ei, vor forța și poți să îi prinzi. Eu am mare încredere”.

Bănel Nicoliță se teme însă de o astfel de abordare și avertizează naționala României: „Dacă joci așa e foarte riscant. Îți dă un gol prin minutul 80 și ceva și s-a terminat”.

