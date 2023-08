Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, a făcut dezvăluiri uluitoare din vestiarul „câinilor” la cea mai nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. În perioada în care antrena în Ștefan cel Mare, Dinu a precizat că la un moment dat jucătorii nu înregistrau parametrii normali la antrenament, deoarece făceau noapte albă în cazinou.

Cornel Dinu, dezvăluiri de la antrenamentele lui Dinamo: „Am stat și m-am gândit de la ce să fie?”

Cornel Dinu, care , și-a petrecut întreaga carieră de jucător la Dinamo. După retragerea din 18 iunie 1983, „Procurorul” a continuat cu fotbalul la nivel de antrenorat, unde a câștigat în Ștefan cel Mare două titluri în 1999-2000 și 2001-2002, dar și două Cupe ale României în 1999-2000 și 2000-2001.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu a demontat sugestiile lui Gigi Becali, care . Fostul antrenor a dat exemplu situația de la Dinamo din perioada în care fostul selecționer se afla la cârma „alb-roșiilor”. Printre picături a scos la iveală o dezvăluire uluitoare.

Parametrii inițiali stabiliți de un preparator fizic adus de Cornel Dinu la Dinamo nu coincideau, deoarece jucătorii își petreceau toată noaptea în cazinou. „Am avut o surpriză foarte plăcută. În 2001, dacă nu mă înșel, ni s-au adus 10 jucători la Craiova.

ADVERTISEMENT

Am văzut în primăvara anului următor. Erau Stoican, era Niculescu, Bărcăoan, pe care l-am descoperit cu niște probleme la inimă, dar e altă discuție, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am văzut felul în care aveau parametrii inițiali stabiliți de un preparator fizic expert, profesor, în Austria, nu coincideau. Am stat și m-am gândit de la ce să fie?

Dezvăluire uluitoare din vestiarul lui Dinamo: „Stăteau și beau până la 5 dimineața în cazinou!”

„De exemplu, Popescu, nu dau nume, trebuia să aibă în intervalul extensiv pulsul 140-150. Îl avea 120. Asta înseamnă că ăsta nu lucrează la intensitatea maximă a exercițiilor pe care le programam eu. Atunci m-am gândit la mai multe care se petrec în România.

ADVERTISEMENT

L-am rugat pe amicul meu, generalul Berechet. ‘Ia vezi, domne. Dă un zvon prin București, ce se întâmplă cu băieții ăștia?’. A doua zi după ce fac antrenamentul cu ei îmi ies sub parametrii normali pe care trebuie să-i aibă.

Omul m-a lăsat trei zile după care mi-a spus: ‘Tu nu ești sănătos la cap. Cum vrei să îți iasă parametrii normali când ei stau până la 5 dimineața în cazinou? Joacă nevestele și ei beau la masă’. Cam asta e România”, a dezvăluit Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ca jucător, Cornel Dinu a câștigat cu Dinamo de șase ori titlul național. Totodată, fostul fundaș central a cucerit două trofee ale Cupei României în tricoul „alb-roșu”. La echipa națională a României, Cornel Dinu a adunat 75 de apariții, reușind să marcheze 7 goluri.

ADVERTISEMENT

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită, în direct, în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, pe site-ul www.fanatik.ro. Premiera fiecărei ediții are loc luni, marți și vineri, ora 17:30, pe paginile de Facebook Horia Ivanovici și FANATIK, dar și pe canalul de Youtube FANATIK.