Dezvăluirea-bombă a lui Rednic: „Am vrut să cumpăr Dinamo. Nu e târziu nici acum!”

În direct la Fanatik SuperLiga, ”Puriul” a dezvăluit că s-ar întoarce în viitor la Dinamo și are un mare regret: nu a fost lăsat să cumpere acest club în trecut, atunci când era pregătit să o facă. Cel mai probabil, crede Rednic, tocmai de aceea a fost înlăturat din anturajul ”câinilor”, pentru că intenția sa a deranjat.

Mircea Rednic a dorit să cumpere Dinamo București

Totuși, vestea bună pentru suporterii dinamoviști ar fi că Mircea Rednic nu a renunțat la acest scenariu, mai ales că bucureștenii nu trec în prezent prin cele mai bune momente. Mai în glumă, mai în serios, antrenorul anunță că a obținut inclusiv acceptul familiei pentru a cumpăra clubul.

”Dinamo rămâne Dinamo pentru mine. Cu mare drag m-aș întoarce, n-ai cum să nu te întorci la o echipă la care ai jucat și ai avut performanțe. Am vrut să mă implic financiar. Primul lucru am întrebat pe domnul Badea, el deține palmaresul, el tot ce-i legat de Dinamo, după 2003, sau când, el a zis că nu e momentul, știa mai bine de ce nu e momentul.

Chiar a fost interesant. M-am înțeles și cu Șerdean, sau cum îl cheamă, cel care avea acțiunile. Greșeala mare a fost că m-am interesat de acțiuni, asta i-a deranjat, de asta m-au dat la o parte. Am vrut să cumpăr Dinamo, domnul Badea mi-e martor”, a dezvăluit Rednic, în direct la Fanatik SuperLiga.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, a încercat să afle mai multe informații pe acest subiect, vizibil impresionat de ”bomba” detonată de Mircea Rednic. ”Bun, dar aveai banii? Îți trebuie câteva milioane bune”, l-a întrebat Ivanovici pe Mircea Rednic, iar răspunsul a fost categoric: ”Da, aveam banii. Eram pregătit, am primit și acordul familiei, asta contează. Mi-au dat OK. Nu-i nimic pierdut, nu e prea târziu. Cum văd eu situația, nu s-a schimbat mare lucru”.

În încheiere, ”Puriul” a explicat că momentan se concentrează pe sezonul său la UTA Arad și, glumind, a spus că dorește să antreneze până când va ajunge la vârsta lui Mircea Lucescu. ”Ai face tandem cu Lucescu la Dinamo?”, a intervenit Ivanovici, iar răspunsul lui Rednic a fost la fel de categoric, vizibil amuzat: ”Niciodată. Nu ne-am înțelege”.

Mircea Rednic nu crede că Dinamo va retrograda

Mai mult, Mircea Rednic a transmis un semnal pozitiv spre Dinamo, fiind convins că această formația va reuși să se salveze de la retrogradare în acest sezon, în ciuda faptului că multe lume îi vede retrogradați pe ”câini”. ”Eu nu cred, la cum i-am văzut jucând, chiar au jucat. Cu câțiva jucători Dinamo se poate salva. Nu-i văd retrogradați. Nu vorbesc doar de meciul de ieri, am urmărit și alt meci”, a explicat Rednic.

