Robert Niță, show și scandări la Fanatik SuperLiga. Bănel: „Sunt negru de supărare”

Giuleștenii au marcat primii prin Papeau, iar mai apoi au dus scorul la 2-0 grație reușitei lui Iacob. Pentru FCSB, Dawa a marcat în repriza secundă, însă nu a fost suficient pentru a întoarce rezultatul.

Robert Niță i-a cântat lui Bănel Nicoliță

“Îndrăgostit de o echipă ca în povești, haide Rapid, haide Rapid, ale, ale. De când am venit prima oară pe Giulești de când am venit prima oară pe Giulești, m-am îndrăgostit, de o echipă ca-n povești.

Ale Rapidul, Ale Rapidul, ale, ale. Bănele te văd așa ești cam…”, a cântat Robert Niță, în direct, la FANATIK SUPERLIGA, moment în care Bănel Nicoliță a răspus: “Sunt negru de supărare, băiatul meu”.

“Mă uit cum se uită consternați cei trei steliști. Stoichiță, ‘Cobra’ și Nicoliță. Sunt consternați”, a spus Horia Ivanovici, completat de către Mihai Stoichiță: “Eu n-am voie să fiu stelist, sunt neutru acum”.

Nicoliță, dezamăgit de derby

“Sunt negru de supărare. Pe bune. Voiam să vă dau mesaj să zic că nu mai vin, serios, pe cuvântul meu de onoare. Am fost așa de supărat și voiam să nu mai vin, pentru că știam că vine Niță.

Nu mă așteptam la un joc așa de slab. Să nu ai atitudine, e un derby. Dacă nici cu 40.000 în tribună nu vrei să joci fotbal”, a declarat Bănel Nicoliță, moment în care Horia Ivanovici a spus: “Hai că în repriza secundă au avut atitudine”.

Echipa lui Bergodi 3 victorii și 2 egaluri în ultimele 5 partide. În cealaltă tabără, FCSB se află într-o scădere evidentă de formă. Echipa lui Becali a reușit o singură victorie în ultimele 5 confruntări.

În acest moment, Rapid a ajuns la 2 puncte în spatele celor de la FCSB. Patronul Dan Șucu este optimist în ceea ce privește viitorul echipei și anunță că Rapid se va bate la titlu pentru următoarele decenii. Giuleștenii sunt în acest moment pe locul 3 în clasament, la 6 puncte de urmăritoarea Universitatea Craiova.

Nita a facut show in direct