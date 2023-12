Gigi Becali, dezvăluirea finalului de an! Câţi bani a pierdut la FCSB: “Atât e gaura!”

, unde a făcut mai multe dezvăluri. Milionarul spune că FCSB este departe de a fi o afacere pentru el.

Gigi Becali anunță câți bani a băgat la FCSB în 2023: „Dacă mă țineam de cuvânt mă retrăgeam”

: „Am ajuns la aproape 15. De la 3-4, știi că am zis atuncea că scosesem banii și aveam vreo 2-3 milioane. Am zis că dacă ajung la 6-7 milioane mă retrag. Normal, acuma dacă mă țineam de cuvânt mă retrăgeam, dar deja am 15 milioane împrumutați”.

Patronul FCSB arată cu degetul și în curtea celor de la Farul: „Păi ce crezi? Joci la fotbal? Nu ai văzut Gică ce a zis? Domne, nu mai pot! Am făcut ce-am putut. Și ăla e Hagi, știe să scoată din fotbal, face fotbaliști, drege”.

Toate aceste eforturi financiare Gigi consideră că îi conferă dreptul să ia deciziile la echipă în locul antrenorului: „Și dup-aia vine unul și zice că de ce face Becali schimbarea, echipa. Sunt 15 milioane și cu 10 dinainte, deci vreo 25 de milioane de euro. N-am renunțat atunci la 9,3 milioane? Deci 25. Dar nu e minus, că dacă eu vreau s-o vând iau 50 pe ea”.

Gigi Becali, discurs uluitor: „Domne, că de ce face echipa? Dar cine vrei să o facă?! Pintilii?”

Gigi Becali e de părere că în aceste condiții nu are cum să nu se implice direct la echipă: „Și atunci nu sunt minus. Sunt minus doar ca societate. E greu să ții fotbalul. ‘Domne, că de ce face echipa?’. Dar cine vrei să o facă? Pintilii? Sau Horia Ivanovici echipa mea? Ești nebun?! Păi am dat două milioane acuma, mă”.

Patronul FCSB nu crede că există un manager perfect sau specialist la fotbal: „La fotbal nu există niciun om pe tot globul pământesc care să știe tot. N-are cum să se priceapă pentru că intervine factorul uman. Adică sunt 11 pe teren. Și din ăștia, dacă unul nu funcționează e belea. Nu știe nimeni la fotbal cum trebuie să fie. Să zici: ‘Bă, ăsta știe maxim’.

L-am luat pe Lixandru l-am pus mijlocaș. Nu prea a funcționat. A avut o zi proastă băiatul. A fost fundaș central. Mie-mi plăcea deprinderea lui, e bun și fundaș central, dar a greșit. Acuma e mai bun ca Șut la mijloc.

Dacă eu țineam cont de greșeala lui sau îl încercam numai o dată… Faci salată, pui piper bă, să fie gustul bun. Ce să faci? Că nu știe nimeni exact. Și încerc și eu ăla acolo, ăla acolo, acolo, până iese ceva. Unde dă cel mai bun randament”.

Amenințări pentru jucătorii FCSB: „Până rămâne crema îi dau afară, iau, dau, iau, dau, iau, dau, până direct în Champions League

Gigi Becali le-a transmis un mesaj clar jucătorilor săi: „Până rămâne crema îi dau afară, iau, dau, iau, dau, iau, dau, până direct în Champions League. Știi când le voi închide eu gurile la toți? Numai atunci la anul când vom fi în grupele Champions League”.

Chiar și în aceste condiții Becali nu crede că va scăpa de contestatari: „Dar ei, cârcotașii, or să zică altceva. Știi ce-o să zică? ‘Băi, bă, la câți bani a băgat păi trebuia demult domne, trebuia să fie în fiecare an’. Sau o să mă duc în grupe. Acolo n-am ce să mai fac, te bat.

O să zică: ‘Ce-ai făcut domne dacă ai intrat? Am mâncat bătăi pe bandă rulantă în grupele de Champions League’. Păi normal că o să mâncăm bătaie acolo că n-ai ce să faci. Acolo costă unul 200 de milioane”.

Și-a făcut deja și strategia pentru începutul de an: „Prima dată o să joc ce am. Am zis că iau trei, am luat doi. Voi juca în ianuarie primele meciuri cu ăștia așa și să fac roteli. Ăla atacant, Băluță, Phelipe… Vedem. Tavi Popescu atacant, să vedem care e formula cea mai bună. Nu merge formula bine, atuncea poate iau un atacant. Dar poate ține formula așa”.

Gigi Becali, gaură uriașă financiară la FCSB