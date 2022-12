Dezvăluiri cutremurătoare de pe Drumul Morţii. După opt luni de anchetă s-au aflat vinovaţii pentru masacrul de la Bucha

Când în luna aprilie au apărut videoclipuri și fotografii cu corpurile a zeci de civili mutilaţi împrăştiate pe străzile orașului ucrainean Bucha, întreaga lume a fost șocată de scenele de cruzime, cu excepția Rusiei, care a venit cu o poveste diferită, a negat responsabilitatea și a numit filmarea ca fiind o provocare deliberată.

Principalul vinovat – Regimentul 234

New York Times a concluzionat, după o investigație de opt luni, că masacrul de pe strada Iablunska a fost comis de parașutiști din Regimentul 234 de Infanterie Aeropurtată, condus de locotenent-colonelul Artiom Gorodilov. Dovezile sugerează că aceste crime au făcut parte dintr-un efort deliberat și sistematic de a asigura o rută către capitala Kiev.

Soldații au interogat și executat oameni neînarmați apți să lupte și i-au ucis pe cei care s-a întâmplat să le stea în cale – fie că era vorba de copii care fugeau cu familiile lor, săteni în căutarea de provizii sau oameni care pur și simplu se întorceau acasă cu bicicletele.

Jurnaliştii New York Times au petrecut câteva luni la Bucha după retragerea forţelor ruse. Au vorbit cu locuitorii, au colectat imagini de pe camerele supraveghere și au cercetat documente ale guvernul ucrainean. Apoi au analizat materialele și au reconstruit scena crimei de pe strada Iablunska.

Unele dintre cele mai puternice dovezi care incriminează Unitatea 234 au inclus înregistrări telefonice și mesaje decodificate folosite de comandanți pe canalele de radio rusești. Totul indică o campanie nemiloasă și sângeroasă, care a transformat o stradă liniștită din suburbii în – așa cum o numesc locuitorii acum – “Drumul morții”.

Deși , New York Times afirmă că Regimentul 234, o unitate de parașutisti cu sediul în orașul Pskov, din vestul Rusiei, a fost responsabil pentru masacrul de pe strada Iablunska.

Printre dovezile care indică vinovăția acestei unităţi se numără echipamentul militar, însemnele uniformelor, comunicațiile radio, apeluri telefonice și etichetele de pe cutiile de muniții. În plus, locuitorii din Bucha le-au spus jurnaliștilor că soldații ruși le luau adesea telefoanele mobile în timpul interogatoriilor. Prin urmare, jurnaliştii au primit de la autorităţile ucrainene o bază de date cu toate apelurile şi mesajele trimise din regiune în cursul lunii martie. Apoi au verificat numerele de telefon de la rudele victimelor și au verificat dacă sunt în baza de date.

A apărut un model înspăimântător: soldații foloseau în mod obișnuit telefoanele victimelor pentru a suna pe cineva din Rusia, adesea la doar câteva ore după ce erau comise crimele. Analiza numerelor de telefon și a profilurilor soldaților sau familiilor acestora de pe rețelele de socializare a stabilit identitatea a douăzeci de parașutiști care aparțineau regimentului 234.

The New York Times a reușit să identifice zeci de victime de pe strada Iablunska. Reporterii au examinat certificatele de deces a multora dintre ei, iar cauza predominantă a morții au fost rănile provocate prin împușcare. Victimele erau locuitori din Bucha sau din orașele învecinate, de toate vârstele și profesiile.

Printre ei se numără Tamila Mişcenko, în vârstă de 52 de ani, și fiica ei, Ana, în vârstă de 14 ani. Pe 5 martie, soldații ruși au tras în mașina lor, în timp ce acestea încercau să fugă din Bucha. a căror moarte nu a fost o consecință “accidentală” a războiului, mai scrie publicaţia americană. Și anume, nu au fost uciși în focul încrucișat dintre forțele ruse și ucrainene și nici nu au fost împușcați din greșeală.

Ancheta a arătat că au fost lichidați în mod deliberat de trupele ruse, aparent ca parte a unei operațiuni sistematice de “degajare”, pentru a asigura drumul spre capitală. Cu acea ocazie, soldații au împușcat zeci de civili sau i-au executat pe acei bărbați pe care i-au bănuit că ar avea vreo legătură cu armata ucraineană.

Cine ar putea fi responsabil pentru masacru

Locotenent-colonelul Artiom Gorodilov a supravegheat operațiunile unității de parașutişti în Bucha. Jurnaliştii au obţinut documente care confirmă indicativul pe care l-a folosit atunci când comunica cu soldaţii săi prin radio.

Camerele de securitate de-a lungul străzii Iablunska au înregistrat o parte din acele comunicaţii și s-a stabilit că Gorodilov dădea ordine. Doi militari ai Batalionului 234, care au fost la Bucha, au confirmat în interviuri că se Gorodilov afla în localitate în timpul masacrului. După ce trupele ruse s-au retras din regiunea Kiev, Gorodilov a fost avansat la gradul de colonel. Ceremonia a avut loc la câteva zile după ce au apărut filmările șocante de la Bucha.

Nici generalul Serdiukov, sub comandat căruia se afla Gorodilov, nici generalul-maior Serghei Ciubarikin, care era superiorul direct al lui Gorodilov la acea vreme, nu au anunțat că va avea loc vreo anchetă cu privire la masacru, în ciuda filmărilor șocante care au făcut înconjurul lumii.

În calitate de ofițeri superiori, ei sunt în ultimă instanță responsabili pentru activitățile celor aflați sub comanda lor. Având în vedere că nu au oprit și nici nu au investigat crimele de la Bucha, în cele din urmă ar putea fi trași la răspundere pentru acestea. The New York Times a trimis solicitări cu privire la acest caz către Ministerul rus al Apărării, Ambasada Rusiei la Washington și colonelul Gorodilov, dar nu a primit încă niciun răspuns.