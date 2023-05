Dezvăluiri despre deținutul care a evadat de la Rahova. ”Nu-i vine să creadă cât a riscat pentru o doză”

Deținutul de la penitenciarul Rahova, care a evadat săptămâna trecută în timp ce se afla la un punct de lucru exterior, a acționat sub impulsul nevoii imperative de a consuma droguri, susține avocatul bărbatului. Cristian Moloșag a fost prins de polițiști după câteva ore, la scurt timp după ce își achiziționase heroină, și nu a opus rezistență.

Bărbatul a comis mai multe furturi pentru a-și procura droguri

Tânărul de 34 de ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc, fiind recidivist.

”Moloșag Cristian este în executarea unei pedepse de un an și trei luni pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, însă această acuzație nu caracterizează acțiunea sa din data de 19 mai 2023, de aceea, nu cred că situația a fost corect abordată. Nu întâmplător, are o pedeapsă atât de mică. Lui i s-au reținut circumstanțe atenuante, având în vedere că el a consumat droguri de mult timp, respectiv heroină, iar infracțiunea pentru care a fost condamnat a fost comisă pe fondul dependenței de heroină. Fiind consumator, implicit dependent de heroină, și, având nevoie să-și procure banii necesari pentru a cumpăra droguri, a comis și alte infracțiuni (furturi din magazine).

Având în vedere aceste împrejurări – de a fi comis infracțiunile pe fondul dependenței de heroină, am reușit, ca avocat al său, să obțin amendă penală pentru toate faptele de furt simplu judecate definitiv până în prezent. În opinia mea, nu s-ar fi dat aceste soluții juridice (fără închisoare cu executare) dacă nu s-ar fi ținut cont de circumstanța personală a dependenței de heroină”, a declarat avocatul bărbatului pentru FANATIK.

Deținutul i-a cerut bani mamei pentru a-și cumpăra droguri

Reprezentantul bărbatului spune că în ziua în care a părăsit punctul de lucru, i-a cerut bani mamei lui, tocmai pentru a-și procura droguri. Avocatul susține că acesta nu a declarat, la intrarea în penitenciar, că este consumator sau dependent, tocmai pentru a se putea bucura de regim deschis.

În plus, înainte să fie condamnat pentru trafic de droguri, Cristian Moloșag se afla sub tratament cu metadonă la (ANA). El a preferat să țină acest lucru sub tăcere.

”Eu am vorbit atât cu Moloșag Cristian luând grefă în data de 19 mai 2023, cât și cu mama lui. Știu că i-a cerut bani mamei lui. El mi-a spus că în ziua de 19 mai 2023 în gândul lui nu era nimic altceva decât „heroină”, fiind mânat de o mare dorință acaparatoare de a-și administra o doză de heroină. Acum este la „izolare” și spune că nu-i vină să creadă ce a putut să facă, cât a riscat pentru un drog!

Conducerea Penitenciarului Rahova nu a știut până în data de 19 mai 2023 că Moloșag Cristian este un dependent de substanțe opioide, întrucât acesta nu s-a declarat. Astfel, nici nu s-au luat măsuri adecvate, cum ar fi supunerea acestuia unui tratament de substituție. Eu i-am solicitat expres lui Moloșag Cristian să ceară să fie supus tratamentului de substituție cu metadonă. Evident că va pierde regimul deschis de executare a pedepsei”, a mai declarat avocatul pentru FANATIK.

Avocatul bărbatului: ”A fost dominat de un impuls”

Reprezentantul legal al lui Moloșag susține că deținutul nu ar trebui să răspundă penal pentru că nu avea discernământ, în momentul în care a evadat. Dacă se va demonstra că nu își putea controla comportamentul din cauza dependenței de heroină, Cristian Moloșag ar putea scăpa de o nouă condamnare.

”Cu privire la infracțiunea în sine (evadarea), eu nu cred că ar trebui să răspundă penal, ci să se considere că nu a acționat cu discernământ. În ziua aceea a luptat cu dependența și a pierdut lupta. Nu a avut analiză critică asupra acțiunii sale. Pur și simplu a fost dominat de un impuls.

Pentru aceleași considerente, apreciez că Moloșag Cristian nu trebuie sancționat, nu trebuie ținut în izolare, ci tratat, pentru că este bolnav!”, a mai explicat avocata bărbatului, pentru FANATIK.

Cristian Moloșag riscă, în prezent, o pedeapsă cuprinsă între 6 luni și 3 ani de închisoare, după ce a dispărut de la locul de detenție. El a fost găsit de polițiști, după aproape 8 ore de căutări, pe Aleea Livezilor, în cartierul Ferentari.