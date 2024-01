Dezvăluiri despre familia lui Radu Drăgușin. Cine este iubita starului naționalei României

Radu Drăgușin are succes nu doar pe plan profesional, ci și sentimental! Florin Manea, impresarul starului naționalei României a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cine este iubita fotbalistului și de ce este și el mulțumit de tânără.

Cine este iubita lui Radu Drăgușin. Dezvăluiri tari făcute de Florin Manea

Sportivii aleg, de multe ori, partenere cărora le place viața din toate punctele de vedere, însă Radu Drăgușin are o iubită care nu are nimic de-a face cu domnișoarele care ies la agățat în cluburile de fițe! Ioana, fata cu care Radu se va însura, la un moment dat, este studentă la Arhitectură și îl sprijină pe iubitul ei în cariera pe care a ales-o.

a dezvăluit că Radu Drăgușin are o familie minunată și, dincolo de buna înțelegere cu părinții, are o relație cu totul specială cu sora lui. De altfel, a fost alături de el, la fel și iubita, când s-a realizat transferul lui Drăgușin la echipa din Anglia.

„Cu soră-sa are o relație senzațională. O adoră, e normal, e sora lui! Sunt apropiați, vin mereu. În avionul privat au venit sora și prietena lui și am plecat toți să semnăm. Când am plecat să semnăm era prietena lui, Ioana, și sora lui”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Manea a mai spus că Radu este cu aceeași fată de când a împlinit vârsta majoră, de aproape patru ani. Despre Ioana spune că este o fată de milioane și că se bazează foarte mult pe ea când vine vorba de performanțele lui Drăgușin. Tânăra, viitoare arhitectă, are grijă de iubitul ei ca de ochii din cap!

Radu, cu aceeași fată de aproape patru ani. Ioana se visează arhitectă

„Are aceeași prietenă de la 18 ani, el având acum 22 de ani, atât face în februarie. E o fată extraordinară, studentă la Arhitectură. Acum s-au mutat împreună în Londra. (…)

Să dea Dumnezeu (n. red.: să se căsătorească)! Ei știu cel mai bine. Mie îmi place că Radu merge pe partea bună… Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată.

Am avut discuții și cu Ioana. Am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară. Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. A învățat să gătească, știe să le cântărească, să-și facă…

Radu are o dietă aparte. I le pregătește. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu, dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, despre iubita lui Radu Drăgușin la FANATIK SUPERLIGA.

„Tatăl ei face blocuri. Au o situație financiară bună”

Manea a mai spus că iubita lui Radu Drăgușin nu este genul de fată ahtiată după genți și mașini scumpe ori bijuterii. La rândul ei, provine dintr-o familie bună, tatăl fetei fiind dezvoltator imobiliar.

„Tatăl ei face blocuri, construiește. Au o situație financiară bună. Pentru standardele României, sunt bogați. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani”, a mai spus Manea.

DEZVALUIRI DESPRE familia lui Radu Dragusin