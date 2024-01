După Radu Drăgușin, Florin Manea se laudă că a va da o nouă lovitură. Cine e noul star al fotbalului românesc

În acest sens, Florin Manea a vorbit deja despre noua vedetă în devenire a fotbalului românesc, un tânăr care are toate șansele să calce pe urmele vedetei Radu Drăgușin Momentan, deși are doar 16 ani, pe semnătura lui Ianis Dobrescu se bat AS Roma și Juventus Torino, două dintre cele mai mari echipe ale Italiei și cândva din Europa.

După Radu Drăgușin, Florin Manea se laudă că a va da o nouă lovitură

Spre deosebire de Radu Drăgușin, și a atras deja atenția tuturor. Deși ar mai putea să crească în România, fotbalistul preferă să-i calce pe urme lui Radu Drăgușin și să se antreneze în Italia, dacă e posibil la academia unei forțe din Serie A, pentru a avea o șansă reală să ajungă fotbalist adevărat.

Florin Manea a explicat că, deși AS Roma a insistat pentru transferul lui Ianis Dobrescu, acesta nu a semnat momentan niciun contract, pentru că Juventus Torino l-a invitat ”pe ultima sută de metri” la antrenamentele echipei. ”Sper să îi calce pe urme lui Radu, să îmi dea șansa să lucrez pentru el, părinții să aibă încredere în mine, să vadă că am condus binișor cariera lui Radu”, s-a mândrit Florin Manea cu noua sa ”descoperire”, conform

De altfel, lovitura dată cu Radu Drăgușin i-a crescut considerabil cota lui Manea, care acum e cel mai căutat impresar din România, iar tot mai mulți fotbaliști caută o colaborare cu el. Cu toate acestea, impresarul anunță că nu va accepta să lucreze cu orice jucător. ” , nu voi semna cu jucători în care nu am încredere. Nu mă interesează să am 700 pe listă, vreau calitate”, a declarat Manea.

Deși a fost și este uneori contestat pentru declarațiile sale mult prea directe, impresarul a anunțat că nu dorește să se certe cu nimeni. Fanii celor de la Tottenham l-au criticat dur pe Florin Manea pentru că acesta a lăsat să se înțeleagă că Tottenham este o simplă stație în drumul lui Radu Drăgușin spre Real Madrid sau alte echipe mari.

De altfel, Florin Manea a șocat pe toată lumea când a anunțat că Radu Drăgușin a refuzat pe Bayern, deși ”Bayern nu se refuză”, informație care nu le-a căzut tocmai bine fanilor britanici.

”Nu îmi vine să cred că am refuzat Bayern, pentru că asta chiar am făcut-o. Nu vreau să vorbesc de ei, un club din primele 5 din lume, a fost o onoare pentru mine să vorbesc cu ei. El a ales cu inima, era visul lui să joace în Premier League, nu au contat banii, faima. Făcuse o promisiune celor de la Tottenham, vorbise cu ei înainte, cei de la Bayern au apărut pe final.

Este doar începutul, va avea o carieră fulminantă, eu am zis încă din 2018 că va ajunge la Tottenham, apoi la…nu mai zic numele că mă ceartă. El poate să viseze, dar acum e la Tottenham, gândul lui e acolo, fanii pot sta liniștiți. Poate îi va place atât de mult acolo încât va rămâne cine știe. Satisfăcut sunt doar după ce îl văd că joacă meci de meci, iar asta vrea și el, nu a mers să facă 5-6 dușuri acolo, vrea să joace, să se impună. La cum îl știu, se va impune”, a explicat impresarul.

Cert e că printre toți contestatarii există și nume grele care-l susțin pe Florin Manea, cum ar fi ”Regele” Gică Hagi, care de altfel l-a felicitat pe agent. ”Nu mai vreau să mă cert cu nimeni, sunt atât de fericit că nici nu îmi pasă. Pentru mine contează că m-a sunat Gică Hagi, idolul meu, dacă el m-a sunat să mă felicite, mi-a zis că am făcut istorie, restul nu contează”, a completat Manea.